https://ria.ru/20220514/obstrel-1788585879.html

ВСУ обстреляли Новомихайловку 122-милиметровыми снарядами

ВСУ обстреляли Новомихайловку 122-милиметровыми снарядами - РИА Новости, 14.05.2022

ВСУ обстреляли Новомихайловку 122-милиметровыми снарядами

Украинские войска в 19.07 снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T19:42

2022-05-14T19:42

2022-05-14T19:42

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.07 снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/gumpomosch-1788584791.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Последствия обстрела детского сада в Донецке украинскими боевиками Последствия обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка, повреждено здание детского сада 2022-05-14T19:42 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины