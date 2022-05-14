https://ria.ru/20220514/obstrel-1788584575.html

Минобороны Армении отвергло обвинение Азербайджана в обстреле на границе

Минобороны Армении отвергло обвинение Азербайджана в обстреле на границе - РИА Новости, 14.05.2022

Минобороны Армении отвергло обвинение Азербайджана в обстреле на границе

Министерство обороны Армении отвергло в субботу обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T19:32

2022-05-14T19:32

2022-05-14T19:37

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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Министерство обороны Армении отвергло в субботу обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе.Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении."Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 14 мая подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции, дислоцированные на восточном участке армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией", - говорится на сайте армянского ведомства.По данным минобороны, обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем вооруженных сил Армении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.

https://ria.ru/20220512/armeniya-1788146486.html

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в мире, армения, азербайджан