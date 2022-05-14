19:32 14.05.2022 (обновлено: 19:37 14.05.2022)
Минобороны Армении отвергло обвинение Азербайджана в обстреле на границе
Минобороны Армении отвергло обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе
© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Министерство обороны Армении отвергло в субботу обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 14 мая подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции, дислоцированные на восточном участке армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией", - говорится на сайте армянского ведомства.
По данным минобороны, обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем вооруженных сил Армении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.