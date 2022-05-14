15:20 14.05.2022 (обновлено: 16:34 14.05.2022)
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ дважды обстреляли Петровский район Донецка из "Градов"
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за три минуты дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что в 14.32 район обстреляли снарядами, а в 14.35 - из "Градов".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.