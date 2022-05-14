Украинские войска с начала суток выпустили более 220 боеприпасов по ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ с начала суток выпустили более 220 боеприпасов по республике
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в субботу украинские войска выпустили более 220 снарядов и мин, в том числе из "Града", по восьми населенным пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 220 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов. Были обстреляны районы восьми населенных пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.