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И.о. главврача Херсонской областной больницы рассказал об эвакуации детей - РИА Новости, 14.05.2022
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И.о. главврача Херсонской областной больницы рассказал об эвакуации детей
И.о. главврача Херсонской областной больницы рассказал об эвакуации детей - РИА Новости, 14.05.2022
И.о. главврача Херсонской областной больницы рассказал об эвакуации детей
Реанимационные бригады практически ежедневно эвакуируют новорожденных детей из районных медучреждений из-за нехватки кадров, заявил журналистам исполняющий... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T05:46
2022-05-14T10:43
херсон
анна кузнецова
в мире
виктор бурдовицын
херсонская область
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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Реанимационные бригады практически ежедневно эвакуируют новорожденных детей из районных медучреждений из-за нехватки кадров, заявил журналистам исполняющий обязанности главного врача областной детской больницы Херсона Виктор Бурдовицын.Доктор пояснил, что если в самой областной больнице кадров не хватает, то в районных специалистов сейчас почти нет."Хорошо, когда есть акушер-гинеколог и медсестра. Они оказывают первую медицинскую помощь и потом вызывают бригаду с нашей больницы, и мы их эвакуируем. Мы эвакуируем практически из всех районов… Практически каждый день, без работы реанимационные бригады не сидят", — добавил Бурдовицын.Областная детская больница Херсона рассчитана более чем на 500 коек, при этом заполнены около 140. Сотрудники медучреждений, как и других государственных структур, были вынуждены под давлением киевского режима написать заявления на отпуск за собственный счет, что создало дефицит кадров в разных отраслях. Но, по данным местной администрации, многие специалисты возвращаются на свои рабочие места.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/bolnitsa-1788466588.html
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Бурдовицын об эвакуации новорожденных детей в областную больницу Херсона
Реанимационные бригады практически ежедневно эвакуируют новорожденных детей из районных медучреждений из-за нехватки кадров, заявил журналистам исполняющий обязанности главного врача областной детской больницы Херсона Виктор Бурдовицын. "Конечно, со всей области (привозили детей — Прим. ред.). Вчера ребенка привезли из Голой пристани — кило семьсот. Мама находится в родильном доме города Голая Пристань. Привезли утром", — сказал он, отвечая на вопрос, появляется ли необходимость принимать пациентов из других медучреждений региона.
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херсон, анна кузнецова, в мире, виктор бурдовицын, херсонская область
05:46 14.05.2022 (обновлено: 10:43 14.05.2022)
 
И.о. главврача Херсонской областной больницы рассказал об эвакуации детей

И.о. главврача Бурдовицын: больница в Херсоне ежедневно эвакуирует детей из районов

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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Реанимационные бригады практически ежедневно эвакуируют новорожденных детей из районных медучреждений из-за нехватки кадров, заявил журналистам исполняющий обязанности главного врача областной детской больницы Херсона Виктор Бурдовицын.

"Конечно, со всей области (привозили детей — Прим. ред.). Вчера ребенка привезли из Голой пристани — кило семьсот. Мама находится в родильном доме города Голая Пристань. Привезли утром", — сказал он, отвечая на вопрос, появляется ли необходимость принимать пациентов из других медучреждений региона.

Доктор пояснил, что если в самой областной больнице кадров не хватает, то в районных специалистов сейчас почти нет.
"Хорошо, когда есть акушер-гинеколог и медсестра. Они оказывают первую медицинскую помощь и потом вызывают бригаду с нашей больницы, и мы их эвакуируем. Мы эвакуируем практически из всех районов… Практически каждый день, без работы реанимационные бригады не сидят", — добавил Бурдовицын.
Областная детская больница Херсона рассчитана более чем на 500 коек, при этом заполнены около 140. Сотрудники медучреждений, как и других государственных структур, были вынуждены под давлением киевского режима написать заявления на отпуск за собственный счет, что создало дефицит кадров в разных отраслях. Но, по данным местной администрации, многие специалисты возвращаются на свои рабочие места.
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Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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