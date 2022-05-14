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ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/natsionalisty-1788496195.html
ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь
ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь - РИА Новости, 14.05.2022
ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:01
2022-05-14T11:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, войска воздушно-космической обороны
11:01 14.05.2022 (обновлено: 11:18 14.05.2022)
 
ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь

Минобороны: высокоточные ракеты ВКС уничтожили до ста украинских националистов за ночь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 и Су-24М авиагруппы ВКС РФ перед боевым вылетом в рамках специальной военной операции
Самолеты Су-25 и Су-24М авиагруппы ВКС РФ перед боевым вылетом в рамках специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Самолеты Су-25 и Су-24М авиагруппы ВКС РФ перед боевым вылетом в рамках специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВойска воздушно-космической обороны
 
 
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