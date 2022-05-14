https://ria.ru/20220514/natsionalisty-1788496195.html

ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь

ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь - РИА Новости, 14.05.2022

ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:01

2022-05-14T11:01

2022-05-14T11:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, войска воздушно-космической обороны