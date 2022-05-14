https://ria.ru/20220514/natsionalisty-1788496195.html
ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь
ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь - РИА Новости, 14.05.2022
ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:01
2022-05-14T11:01
2022-05-14T11:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, войска воздушно-космической обороны
11:01 14.05.2022 (обновлено: 11:18 14.05.2022)
ВС России уничтожили до ста украинских националистов за ночь
Минобороны: высокоточные ракеты ВКС уничтожили до ста украинских националистов за ночь