https://ria.ru/20220514/narushenie-1788552582.html

Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане

Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане - РИА Новости, 14.05.2022

Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане

Страны G7 обеспокоены систематическим нарушением прав человека, отсутствием политической инклюзивности, деятельностью террористических групп в Афганистане после РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:00

2022-05-14T17:00

2022-05-14T17:00

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

g7

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 обеспокоены систематическим нарушением прав человека, отсутствием политической инклюзивности, деятельностью террористических групп в Афганистане после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*)."Мы глубоко обеспокоены развитием событий в Афганистане после насильственного захвата власти талибами. Мы встревожены систематическими нарушениями прав человека... Мы по-прежнему обеспокоены сохраняющимся отсутствием политической инклюзивности и представительного управления, тяжелой экономической, гуманитарной и социальной ситуацией и присутствием террористических групп в Афганистане", - говорится в заявлении.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788256758.html

афганистан

кабул (город)

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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон, g7