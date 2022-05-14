Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане
Страны G7 обеспокоены нарушением прав человека в Афганистане после прихода талибов
© AP Photo / Hussein MallaБоец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена
© AP Photo / Hussein Malla
Боец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 обеспокоены систематическим нарушением прав человека, отсутствием политической инклюзивности, деятельностью террористических групп в Афганистане после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*).
"Мы глубоко обеспокоены развитием событий в Афганистане после насильственного захвата власти талибами. Мы встревожены систематическими нарушениями прав человека... Мы по-прежнему обеспокоены сохраняющимся отсутствием политической инклюзивности и представительного управления, тяжелой экономической, гуманитарной и социальной ситуацией и присутствием террористических групп в Афганистане", - говорится в заявлении.
В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность