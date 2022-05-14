https://ria.ru/20220514/napadenie-1788607658.html

В ЦАР при нападении на деревню погибли десять человек, сообщили СМИ

В ЦАР при нападении на деревню погибли десять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2022

В ЦАР при нападении на деревню погибли десять человек, сообщили СМИ

Десять человек погибли в результате нападения боевиков на деревню Бокоболо в центральной части Центральноафриканской республики (ЦАР), передает агентство Франс... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T23:27

2022-05-14T23:27

2022-05-14T23:27

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Десять человек погибли в результате нападения боевиков на деревню Бокоболо в центральной части Центральноафриканской республики (ЦАР), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (МИНУСКА).Отмечается, что нападение, в котором подозреваются члены повстанческой группировки "Союз за мир в Центральноафриканской Республике" (UPC), произошло в понедельник."Вооруженные элементы из UPC совершили акты насилия в отношении населения, убив 10 человек", - заявил агентству в субботу представитель МИНУСКА, подполковник Абдул Азиз Уэдраого.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.

https://ria.ru/20220216/molua-1773039547.html

https://ria.ru/20220427/sammit-1785722666.html

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в мире, цар, оон, банги, хартум (город)