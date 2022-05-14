https://ria.ru/20220514/namereniya-1788482021.html
У России нет враждебных намерений против Финляндии и Швеции, заявили в МИД
У России нет враждебных намерений против Финляндии и Швеции, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022
У России нет враждебных намерений против Финляндии и Швеции, заявили в МИД
У России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:28
2022-05-14T10:28
2022-05-14T11:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
швеция
финляндия
политика
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. У России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Все это укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом военном смысле в демонизации России, приписыванию ей враждебных намерений в отношении стран, уж к которым в таких намерениях Россию просто невозможно подозревать", - сказал дипломат."Мы примерно представляем, как будут развиваться события, когда членство будет оформлено. Страны НАТО сразу же заявят, что северный фланг очень уязвим, что граница с Россией 1,3 тысячи километров.Теперь граница между НАТО и Россией увеличилась примерно на 1,3 тысячи километров. Эту границу надо защищать, поэтому нужно размещать там дополнительные контингенты сил и так далее", - сказал он журналистам.
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швеция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, швеция, финляндия, политика
10:28 14.05.2022 (обновлено: 11:06 14.05.2022)
У России нет враждебных намерений против Финляндии и Швеции, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: у России нет враждебных намерений против Финляндии и Швеции