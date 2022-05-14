https://ria.ru/20220514/militarizatsiya-1788478057.html

МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление в НАТО не отвечает интересам Швеции и Финляндии, а лишь приведет к милитаризации Севера, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:39

2022-05-14T09:39

2022-05-14T10:30

швеция

александр грушко

финляндия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Вступление в НАТО не отвечает интересам Швеции и Финляндии, а лишь приведет к милитаризации Севера, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Вот такова новая реальность, которая, мы убеждены, не отвечает ни интересам Швеции и Финляндии, ни интересам поддержания европейской безопасности и стабильности, ни интересам региональной стабильности, а лишь приведет к милитаризации Севера, который в военном отношении был до последнего времени наиболее спокойной зоной в Европе, где акцент делался на сотрудничество, а не состязательность в военной сфере. Теперь картина радикально изменится", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220513/nato-1788327719.html

швеция

финляндия

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Влада Копылова

швеция, александр грушко, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)