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МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
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МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО
МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Вступление в НАТО не отвечает интересам Швеции и Финляндии, а лишь приведет к милитаризации Севера, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:39
2022-05-14T10:30
швеция
александр грушко
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Вступление в НАТО не отвечает интересам Швеции и Финляндии, а лишь приведет к милитаризации Севера, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Вот такова новая реальность, которая, мы убеждены, не отвечает ни интересам Швеции и Финляндии, ни интересам поддержания европейской безопасности и стабильности, ни интересам региональной стабильности, а лишь приведет к милитаризации Севера, который в военном отношении был до последнего времени наиболее спокойной зоной в Европе, где акцент делался на сотрудничество, а не состязательность в военной сфере. Теперь картина радикально изменится", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220513/nato-1788327719.html
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швеция, александр грушко, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:39 14.05.2022 (обновлено: 10:30 14.05.2022)
 
МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Дипломат Грушко: вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к милитаризации региона

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Вступление в НАТО не отвечает интересам Швеции и Финляндии, а лишь приведет к милитаризации Севера, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Вот такова новая реальность, которая, мы убеждены, не отвечает ни интересам Швеции и Финляндии, ни интересам поддержания европейской безопасности и стабильности, ни интересам региональной стабильности, а лишь приведет к милитаризации Севера, который в военном отношении был до последнего времени наиболее спокойной зоной в Европе, где акцент делался на сотрудничество, а не состязательность в военной сфере. Теперь картина радикально изменится", - сказал он журналистам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 14:17
Эрдоган высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО
 
ШвецияАлександр ГрушкоФинляндияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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