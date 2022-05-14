https://ria.ru/20220514/militarizatsiya-1788478057.html
МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО
МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Вступление в НАТО не отвечает интересам Швеции и Финляндии, а лишь приведет к милитаризации Севера, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:39
2022-05-14T09:39
2022-05-14T10:30
швеция
александр грушко
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Вступление в НАТО не отвечает интересам Швеции и Финляндии, а лишь приведет к милитаризации Севера, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Вот такова новая реальность, которая, мы убеждены, не отвечает ни интересам Швеции и Финляндии, ни интересам поддержания европейской безопасности и стабильности, ни интересам региональной стабильности, а лишь приведет к милитаризации Севера, который в военном отношении был до последнего времени наиболее спокойной зоной в Европе, где акцент делался на сотрудничество, а не состязательность в военной сфере. Теперь картина радикально изменится", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220513/nato-1788327719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, александр грушко, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:39 14.05.2022 (обновлено: 10:30 14.05.2022)
МИД предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Дипломат Грушко: вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к милитаризации региона