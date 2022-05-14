https://ria.ru/20220514/medvedev-1788593401.html

Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях

Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях - РИА Новости, 14.05.2022

Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив, что Москва... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:29

2022-05-14T20:29

2022-05-14T20:29

в мире

россия

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украина

g7

дмитрий медведев

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив, что Москва ожидала предложения материальной помощи на денацификацию и демилитаризацию Украины.Страны G7 ранее пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ."Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны "семёрки" предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он также с иронией добавил, что "семёрочники" забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование"."Всё ещё впереди", - заметил он.

https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, москва, украина, g7, дмитрий медведев, санкции, санкции в отношении россии