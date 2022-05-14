https://ria.ru/20220514/medvedev-1788593401.html
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях - РИА Новости, 14.05.2022
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив, что Москва... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:29
2022-05-14T20:29
2022-05-14T20:29
в мире
россия
москва
украина
g7
дмитрий медведев
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив, что Москва ожидала предложения материальной помощи на денацификацию и демилитаризацию Украины.Страны G7 ранее пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ."Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны "семёрки" предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он также с иронией добавил, что "семёрочники" забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование"."Всё ещё впереди", - заметил он.
https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec90b55838050f31d71b452639a97922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, украина, g7, дмитрий медведев, санкции, санкции в отношении россии
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях: а мы думали, денег дадут