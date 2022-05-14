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Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях - РИА Новости, 14.05.2022
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Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях - РИА Новости, 14.05.2022
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив, что Москва... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:29
2022-05-14T20:29
в мире
россия
москва
украина
g7
дмитрий медведев
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив, что Москва ожидала предложения материальной помощи на денацификацию и демилитаризацию Украины.Страны G7 ранее пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ."Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны "семёрки" предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он также с иронией добавил, что "семёрочники" забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование"."Всё ещё впереди", - заметил он.
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в мире, россия, москва, украина, g7, дмитрий медведев, санкции, санкции в отношении россии
20:29 14.05.2022
 
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях

Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях: а мы думали, денег дадут

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив, что Москва ожидала предложения материальной помощи на денацификацию и демилитаризацию Украины.
Страны G7 ранее пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ.
"Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны "семёрки" предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он также с иронией добавил, что "семёрочники" забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование".
"Всё ещё впереди", - заметил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:21
Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией
 
В миреРоссияМоскваУкраинаG7Дмитрий МедведевСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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