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Биография Владимира Матецкого

Биография Владимира Матецкого - РИА Новости, 14.05.2022

Биография Владимира Матецкого

Композитор и продюсер Владимир Леонардович Матецкий родился 14 мая 1952 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T00:29

2022-05-14T00:29

2022-05-14T00:29

справки

владимир матецкий

москва

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Композитор и продюсер Владимир Леонардович Матецкий родился 14 мая 1952 года в Москве. Учился в школе № 57, окончил художественную школу при Дворце пионеров на Ленинских горах, физико-математическую школу при МВТУ им. Н.Э. Баумана (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). В 1974 году окончил Московский институт стали и сплавов (ныне Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС").В восемь лет начал заниматься игрой на фортепиано у педагога Софьи Карпиловской – ученицы знаменитой пианистки Елены Гнесиной. Также научился играть на гитаре. Будущий композитор получил частное музыкальное образование, не окончив ни музыкальной школы, ни консерватории. В конце 1960-х годов Матецкий начал играть в различных рок-группах – на клавишных инструментах, гитаре, бас-гитаре, стал писать свои первые песни.В 1970-е годы пришел в рок-группу "Удачное приобретение" бас-гитаристом. Ансамбль исполнял как западный репертуар, так и отечественные песни на английском языке, выступал на различных рок-фестивалях. Одновременно Матецкий сотрудничал с известными музыкантами Стасом Наминым и Андреем Макаревичем. В начале 1980-х годов Владимир Матецкий покинул группу и начал карьеру композитора.Первой песней, профессионально записанной им в студии, стала "Фортуна" в исполнении группы "Аракс". Далее последовала композиция "Больше не встречу" для группы "Карнавал". Затем были песни для "Веселых ребят", "Лейся песня", певцов Хелены Вондрачковой, Яака Йоалы, Екатерины Семеновой и других.В 1983 году после выхода магнитоальбома "Банановые острова" группы "Веселые ребята" к Матецкому пришла всесоюзная известность. Альбом был записан совместно с музыкантом и аранжировщиком Юрием Чернавским. Песни "Здравствуй, мальчик Бананан", "Робот", "Зебра" стали популярными даже без проигрывания по радио и ТВ.В 1985 году для дуэта София Ротару – Яак Йоала Матецкий написал песню "Лаванда", ставшую хитом и его "визитной карточкой" как эстрадного композитора. Композиция приобрела популярность в Финляндии, где ее записали свыше десятка различных исполнителей. За "Лавандой" последовали "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" – все в исполнении Софии Ротару.В конце 1980-х годов Владимир Матецкий стал координатором проекта "Музыка звучит громче, чем слова" (Music Speaks Louder Than Words) с российской стороны. В рамках проекта песни, написанные совместно российскими и американскими авторами, вышли в виде альбома на фирме Epic Records. Две песни Матецкого исполнили канадская и американская певицы Энн Мюррэй и Патти Лабелль.После окончания проекта композитор получил приглашение от американского продюсера Дезмонда Чайлда для совместной работы в Лос-Анджелесе (США). Вместе они создали ряд композиций для группы Red Sky – коллектива, в котором должны были играть русские и американские музыканты. Однако пластинка Red Sky не вышла, а некоторые песни нашли другую реализацию: песню Love Transfusion спел Элис Купер, затем в исполнении Игги Попа она попала в саундтрек фильма "Электрошок" (Shocker, 1989). Наряду с песнями для ветеранов эстрады Матецкий писал и для молодых исполнителей. Среди них – Влад Сташевский ("Позови меня в ночи"), Катея Лель ("Огни"), группа "Ультра" ("Ультрафиолет"), Никита ("Однажды"), Данко ("Малыш").В 2007 году выступил в качестве исполнительного продюсера при производстве альбома Time Machine группы "Машина времени". В 2015 году стал соавтором хита A Million Voices, который на конкурсе "Евровидение-2015" в Вене (Австрия) исполнила певица Полина Гагарина (второе место). Владимир Матецкий – автор музыки ко многим известным фильмам. В 1988 году он написал музыку и песни к картине "Маленькая Вера" кинорежиссера Василия Пичула. Фильм попал в прокат десятков западных стран, включая США и Францию, где вышел "саундтрек" с музыкой из фильма. Сотрудничество Матецкого с Пичулом продолжилось в картинах "В городе Сочи темные ночи" (1989) и "Мечты идиота" (1993). Также композитор стал автором музыки к фильмам "Крестоносец" (1995), "Счастливцев – Несчастливцев" (2003), "Сердце капитана Немова" (2009), "Всем скорбящим радость" (2013), "Второй шанс" (2014), "Живи своей жизнью" (2017) и др. В 2015 году написал музыку к сериалам "Последний янычар" и "Свет и тень маяка".Матецкий также работал на телевидении, где создавал музыкальное оформление канала ТВЦ и утренних передач телеканала ОРТ (ныне "Первый канал"). Был постоянным участником телешоу "Достояние республики". На радиостанции "Серебряный дождь" вел цикл "Слова и музыка Владимира Матецкого".Заместитель председателя Совета Союза композиторов России.Член Авторского Совета Российского Авторского Общества. Лауреат фестивалей "Песня года" (1986-2020), премия "Овация" за "Шлягер года"("Позови меня в ночи", 1997), рекорд чарта "МУЗ-ТВ" ("Малыш", 2000).Женат, у него есть сын и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир матецкий, москва