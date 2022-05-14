https://ria.ru/20220514/lavrov-1788533617.html

Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным

Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным - РИА Новости, 14.05.2022

Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным

Дальнейшее сближение России со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда", такими как Китай, Индия и другими - неизбежный процесс и носит обоюдный... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:36

2022-05-14T15:36

2022-05-14T15:50

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Дальнейшее сближение России со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда", такими как Китай, Индия и другими - неизбежный процесс и носит обоюдный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Дальнейшее сближение с нашими единомышленниками за пределами бывшего "золотого миллиарда" - это абсолютно неизбежный процесс, причем он носит обоюдный характер", - сказал он в ходе XXX ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).Министр отметил, что "российско-китайские отношения наилучшие за всю их историю, углубляется особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, стратегическое партнерство с Алжиром, Египтом, отношения со странами Персидского залива выходят на новый уровень"."Мы отдаем себе отчет, что на нынешнем переломном этапе ... определяется место России, да и всех остальных, в будущей архитектуре мироустройства", - заключил глава внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220514/lavrov-1788532692.html

https://ria.ru/20220514/lavrov-1788532255.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, индия, алжир (провинция)