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Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным - РИА Новости, 14.05.2022
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Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным
Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным - РИА Новости, 14.05.2022
Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным
Дальнейшее сближение России со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда", такими как Китай, Индия и другими - неизбежный процесс и носит обоюдный... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:36
2022-05-14T15:50
в мире
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Дальнейшее сближение России со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда", такими как Китай, Индия и другими - неизбежный процесс и носит обоюдный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Дальнейшее сближение с нашими единомышленниками за пределами бывшего "золотого миллиарда" - это абсолютно неизбежный процесс, причем он носит обоюдный характер", - сказал он в ходе XXX ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).Министр отметил, что "российско-китайские отношения наилучшие за всю их историю, углубляется особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, стратегическое партнерство с Алжиром, Египтом, отношения со странами Персидского залива выходят на новый уровень"."Мы отдаем себе отчет, что на нынешнем переломном этапе ... определяется место России, да и всех остальных, в будущей архитектуре мироустройства", - заключил глава внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20220514/lavrov-1788532692.html
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в мире, россия, индия, алжир (провинция)
15:36 14.05.2022 (обновлено: 15:50 14.05.2022)
 
Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным

Лавров назвал сближение России со странами за пределами "золотого миллиарда" неизбежным

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Дальнейшее сближение России со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда", такими как Китай, Индия и другими - неизбежный процесс и носит обоюдный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Дальнейшее сближение с нашими единомышленниками за пределами бывшего "золотого миллиарда" - это абсолютно неизбежный процесс, причем он носит обоюдный характер", - сказал он в ходе XXX ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
15:32
Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров
Министр отметил, что "российско-китайские отношения наилучшие за всю их историю, углубляется особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, стратегическое партнерство с Алжиром, Египтом, отношения со странами Персидского залива выходят на новый уровень".
"То же самое происходит в отношении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, другими странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке", - отметил он.
"Мы отдаем себе отчет, что на нынешнем переломном этапе ... определяется место России, да и всех остальных, в будущей архитектуре мироустройства", - заключил глава внешнеполитического ведомства.
Потуги изолировать нашу страну обречены – Лавров о западных политиках и санкциях - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
15:30
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров
 
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