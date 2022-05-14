15:36 14.05.2022 (обновлено: 15:50 14.05.2022)
Лавров назвал сближение России с восточными странами неизбежным
Лавров назвал сближение России со странами за пределами "золотого миллиарда" неизбежным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Дальнейшее сближение России со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда", такими как Китай, Индия и другими - неизбежный процесс и носит обоюдный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Дальнейшее сближение с нашими единомышленниками за пределами бывшего "золотого миллиарда" - это абсолютно неизбежный процесс, причем он носит обоюдный характер", - сказал он в ходе XXX ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Министр отметил, что "российско-китайские отношения наилучшие за всю их историю, углубляется особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, стратегическое партнерство с Алжиром, Египтом, отношения со странами Персидского залива выходят на новый уровень".
"То же самое происходит в отношении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, другими странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке", - отметил он.
"Мы отдаем себе отчет, что на нынешнем переломном этапе ... определяется место России, да и всех остальных, в будущей архитектуре мироустройства", - заключил глава внешнеполитического ведомства.