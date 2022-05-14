https://ria.ru/20220514/koronavirus-1788498876.html

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 402 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:27

2022-05-14T11:27

2022-05-14T11:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 402 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 402 случаев за сутки, госпитализировано - 130 человек, выздоровело - 345 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 474 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 765 613 случаев коронавируса, выздоровели 2 574 424 человека, умерли 43 486 человек.

https://ria.ru/20220513/ogranicheniya-1788428809.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва