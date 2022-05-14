https://ria.ru/20220514/koronavirus-1788498876.html
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 402 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:27
2022-05-14T11:27
2022-05-14T11:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 402 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 402 случаев за сутки, госпитализировано - 130 человек, выздоровело - 345 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 474 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 765 613 случаев коронавируса, выздоровели 2 574 424 человека, умерли 43 486 человек.
https://ria.ru/20220513/ogranicheniya-1788428809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом