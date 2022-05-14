https://ria.ru/20220514/koronavirus-1788496986.html
В России за сутки выздоровели 7378 человек после коронавируса
В России за сутки выздоровели 7378 человек после коронавируса - РИА Новости, 14.05.2022
В России за сутки выздоровели 7378 человек после коронавируса
За сутки в России выздоровели 7378 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:06
2022-05-14T11:06
2022-05-14T11:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 7378 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 7378 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 13 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788345982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выздоровели 7378 человек после коронавируса
В России за сутки выздоровели 7378 человек после лечения от COVID-19