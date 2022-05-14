https://ria.ru/20220514/koronavirus-1788496637.html
В России за сутки госпитализировали 2498 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2498 больных COVID-19 - РИА Новости, 14.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2498 больных COVID-19
Госпитализированы 2498 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 0,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:03
2022-05-14T11:03
2022-05-14T11:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госпитализированы 2498 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 0,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 14 мая 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2498 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,3%", - говорится в сообщении.Всего в РФ за сутки выявлено 5047 случаев COVID-19, скончались 107 человек."Выявлено 5047 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 107 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 39 регионах, снижение - в 41, ситуация не изменилась в пяти регионах.
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788345982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, россия
В России за сутки госпитализировали 2498 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2498 больных COVID-19
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госпитализированы 2498 человек с коронавирусом в России за сутки, это на 0,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 14 мая 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2498 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,3%", - говорится в сообщении.
Всего в РФ
за сутки выявлено 5047 случаев COVID-19, скончались 107 человек.
"Выявлено 5047 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 107 человек", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 39 регионах, снижение - в 41, ситуация не изменилась в пяти регионах.