https://ria.ru/20220514/kontrol-1788543973.html
Страны G7 усилят экспортный контроль по технологиям для разработки ОМУ
Страны G7 усилят экспортный контроль по технологиям для разработки ОМУ - РИА Новости, 14.05.2022
Страны G7 усилят экспортный контроль по технологиям для разработки ОМУ
Страны G7 обязуются усилить экспортный контроль по материалам и технологиям, необходимым для разработки оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:23
2022-05-14T16:23
2022-05-14T16:23
технологии
g7
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 обязуются усилить экспортный контроль по материалам и технологиям, необходимым для разработки оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в заявлении."Мы обязуемся усилить экспортный контроль, в том числе посредством режимов международного экспортного контроля, по материалам, технологиям и исследованиям, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения и средств их доставки", - говорится в документе.Страны также намереваются делиться своими экспертными знаниями, чтобы помочь другим государствам противостоять распространению ОМУ.
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технологии, g7
Страны G7 усилят экспортный контроль по технологиям для разработки ОМУ
Страны G7 усилят экспортный контроль по материалам и технологиям для разработки ОМУ
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 обязуются усилить экспортный контроль по материалам и технологиям, необходимым для разработки оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в заявлении.
"Мы обязуемся усилить экспортный контроль, в том числе посредством режимов международного экспортного контроля, по материалам, технологиям и исследованиям, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения и средств их доставки", - говорится в документе.
Страны также намереваются делиться своими экспертными знаниями, чтобы помочь другим государствам противостоять распространению ОМУ.