https://ria.ru/20220514/kontrol-1788543973.html

Страны G7 усилят экспортный контроль по технологиям для разработки ОМУ

Страны G7 усилят экспортный контроль по технологиям для разработки ОМУ - РИА Новости, 14.05.2022

Страны G7 усилят экспортный контроль по технологиям для разработки ОМУ

Страны G7 обязуются усилить экспортный контроль по материалам и технологиям, необходимым для разработки оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:23

2022-05-14T16:23

2022-05-14T16:23

технологии

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 обязуются усилить экспортный контроль по материалам и технологиям, необходимым для разработки оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в заявлении."Мы обязуемся усилить экспортный контроль, в том числе посредством режимов международного экспортного контроля, по материалам, технологиям и исследованиям, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения и средств их доставки", - говорится в документе.Страны также намереваются делиться своими экспертными знаниями, чтобы помочь другим государствам противостоять распространению ОМУ.

https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777133360.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, g7