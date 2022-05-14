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США глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022
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США глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол в Вашингтоне
США глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022
США глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол в Вашингтоне
США глубже втягиваются в конфликт на Украине с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав, поставляя все более мощное вооружение на Украину,... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T21:27
2022-05-14T22:51
в мире
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вашингтон
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США глубже втягиваются в конфликт на Украине с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав, поставляя все более мощное вооружение на Украину, ситуация выглядит тревожно, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."США все глубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Антонов подчеркнул, что сегодня практически каждый день приходится напоминать американским коллегам, что США и Россия - две державы, которые несут ответственность за безопасность в мире.По его словам, ситуация выглядит все более тревожно, поскольку США поставляют на Украину все более мощное оружие, что провоцирует ответные действия России.При этом Вашингтон нагнетает разговоры о якобы планах российской стороны применить ядерное оружие, что не соответствует действительности, пытаясь сделать из России изгоя, отметил посол.Он подчеркнул, что никаких признаков для этого нет и назвал эти разговоры чепухой.
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в мире, сша, вашингтон
21:27 14.05.2022 (обновлено: 22:51 14.05.2022)
 
США глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол в Вашингтоне

Посол Антонов: США втягиваются в конфликт на Украине с непредсказуемыми последствиями

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США глубже втягиваются в конфликт на Украине с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав, поставляя все более мощное вооружение на Украину, ситуация выглядит тревожно, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"США все глубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Антонов подчеркнул, что сегодня практически каждый день приходится напоминать американским коллегам, что США и Россия - две державы, которые несут ответственность за безопасность в мире.
По его словам, ситуация выглядит все более тревожно, поскольку США поставляют на Украину все более мощное оружие, что провоцирует ответные действия России.
При этом Вашингтон нагнетает разговоры о якобы планах российской стороны применить ядерное оружие, что не соответствует действительности, пытаясь сделать из России изгоя, отметил посол.
Он подчеркнул, что никаких признаков для этого нет и назвал эти разговоры чепухой.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 04:10Специальная военная операция на Украине
Россия не смогла бросить Донбасс на растерзание неонацистам, заявил Антонов
 
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