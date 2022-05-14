https://ria.ru/20220514/konflikt-1788599406.html

США глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол в Вашингтоне

США глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022

США глубже втягиваются в конфликт на Украине, заявил посол в Вашингтоне

США глубже втягиваются в конфликт на Украине с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав, поставляя все более мощное вооружение на Украину,... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:27

2022-05-14T21:27

2022-05-14T22:51

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США глубже втягиваются в конфликт на Украине с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав, поставляя все более мощное вооружение на Украину, ситуация выглядит тревожно, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."США все глубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Антонов подчеркнул, что сегодня практически каждый день приходится напоминать американским коллегам, что США и Россия - две державы, которые несут ответственность за безопасность в мире.По его словам, ситуация выглядит все более тревожно, поскольку США поставляют на Украину все более мощное оружие, что провоцирует ответные действия России.При этом Вашингтон нагнетает разговоры о якобы планах российской стороны применить ядерное оружие, что не соответствует действительности, пытаясь сделать из России изгоя, отметил посол.Он подчеркнул, что никаких признаков для этого нет и назвал эти разговоры чепухой.

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в мире, сша, вашингтон