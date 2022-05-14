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Над Белгородом и областью раздаются звуки взрывов - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/khlopki-1788460651.html
Над Белгородом и областью раздаются звуки взрывов
Над Белгородом и областью раздаются звуки взрывов - РИА Новости, 14.05.2022
Над Белгородом и областью раздаются звуки взрывов
Громкие хлопки вновь раздаются над Белгородом и областью, передает корреспондент РИА Новости; многие жители в соцсетях также сообщают о громких хлопках. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T00:59
2022-05-14T00:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
белгород
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БЕЛГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Громкие хлопки вновь раздаются над Белгородом и областью, передает корреспондент РИА Новости; многие жители в соцсетях также сообщают о громких хлопках.Комментариев от властей региона пока нет, как и сообщений о разрушениях.За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а 11 мая после обстрела со стороны украинских военных приграничного села Солохи погиб 18-летний юноша.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/belgorod-1788208510.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, белгород
00:59 14.05.2022
 
Над Белгородом и областью раздаются звуки взрывов

Над Белгородом и областью вновь раздаются громкие хлопки

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Громкие хлопки вновь раздаются над Белгородом и областью, передает корреспондент РИА Новости; многие жители в соцсетях также сообщают о громких хлопках.
Комментариев от властей региона пока нет, как и сообщений о разрушениях.
За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а 11 мая после обстрела со стороны украинских военных приграничного села Солохи погиб 18-летний юноша.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассБелгород
 
 
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