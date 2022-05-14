https://ria.ru/20220514/inflyatsiya-1788599092.html

В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией

В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией - РИА Новости, 14.05.2022

В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией

Цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других странах ЕС, что отчасти можно объяснить отсутствием "особых" отношений с Россией, которыми... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:27

2022-05-14T21:27

2022-05-14T21:28

экономика

чехия

россия

евросоюз

литва

эстония

инфляция

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других странах ЕС, что отчасти можно объяснить отсутствием "особых" отношений с Россией, которыми пользуется, например, Венгрия, заявил в интервью Lidovky главный экономист группы Natland Петр Бартонь.Инфляция в Чехии достигла рекордных значений за последние три десятилетия, в апреле цены поднялись на 14,2 процента, что является одним из худших показателей в ЕС. Сложнее ситуация только в Литве (16,6 процента) и в Эстонии (19 процентов)."Ничего подобного мы не видели вот уже 30 лет. Инфляция значительно снижает покупательную способность чешских домохозяйств и может привести к банкротству многих фирм", — резюмировал экономист Штепан Кршечек.Главный экономист Creditas Петр Дуфек добавил, что инфляция в Чехии отличается двумя уникальными особенностями: резким поднятием цен на одежду и обувь, а также на жилье и продовольствие, которое сложно сравнить с другими странами Евросоюза.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, выразившимся в росте цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

чехия

россия

литва

эстония

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, чехия, россия, евросоюз, литва, эстония, инфляция