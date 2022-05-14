21:27 14.05.2022 (обновлено: 21:28 14.05.2022)
В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией
Эксперт Бартонь объяснил высокую инфляцию в Чехии отсутствием "особых" отношений с Россией
© AP Photo / Charlie RiedelПокупатели выходят из магазина
© AP Photo / Charlie Riedel
Покупатели выходят из магазина. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других странах ЕС, что отчасти можно объяснить отсутствием "особых" отношений с Россией, которыми пользуется, например, Венгрия, заявил в интервью Lidovky главный экономист группы Natland Петр Бартонь.
"Венгрия, экономические показатели которой мы используем для сравнения, поддерживает особые отношения с Россией, а значит имеет возможность закупать энергоносители по специальным ценам, что замедляет общие показатели инфляции в стране", — заметил он.
"Ничего подобного мы не видели вот уже 30 лет. Инфляция значительно снижает покупательную способность чешских домохозяйств и может привести к банкротству многих фирм", — резюмировал экономист Штепан Кршечек.
Главный экономист Creditas Петр Дуфек добавил, что инфляция в Чехии отличается двумя уникальными особенностями: резким поднятием цен на одежду и обувь, а также на жилье и продовольствие, которое сложно сравнить с другими странами Евросоюза.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.
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