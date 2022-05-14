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В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией - РИА Новости, 14.05.2022
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В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией
В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией - РИА Новости, 14.05.2022
В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией
Цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других странах ЕС, что отчасти можно объяснить отсутствием "особых" отношений с Россией, которыми... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T21:27
2022-05-14T21:28
экономика
чехия
россия
евросоюз
литва
эстония
инфляция
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других странах ЕС, что отчасти можно объяснить отсутствием "особых" отношений с Россией, которыми пользуется, например, Венгрия, заявил в интервью Lidovky главный экономист группы Natland Петр Бартонь.Инфляция в Чехии достигла рекордных значений за последние три десятилетия, в апреле цены поднялись на 14,2 процента, что является одним из худших показателей в ЕС. Сложнее ситуация только в Литве (16,6 процента) и в Эстонии (19 процентов)."Ничего подобного мы не видели вот уже 30 лет. Инфляция значительно снижает покупательную способность чешских домохозяйств и может привести к банкротству многих фирм", — резюмировал экономист Штепан Кршечек.Главный экономист Creditas Петр Дуфек добавил, что инфляция в Чехии отличается двумя уникальными особенностями: резким поднятием цен на одежду и обувь, а также на жилье и продовольствие, которое сложно сравнить с другими странами Евросоюза.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, выразившимся в росте цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html
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экономика, чехия, россия, евросоюз, литва, эстония, инфляция
21:27 14.05.2022 (обновлено: 21:28 14.05.2022)
 
В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием "особых" отношений с Россией

Эксперт Бартонь объяснил высокую инфляцию в Чехии отсутствием "особых" отношений с Россией

© AP Photo / Charlie RiedelПокупатели выходят из магазина
Покупатели выходят из магазина - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Покупатели выходят из магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других странах ЕС, что отчасти можно объяснить отсутствием "особых" отношений с Россией, которыми пользуется, например, Венгрия, заявил в интервью Lidovky главный экономист группы Natland Петр Бартонь.
"Венгрия, экономические показатели которой мы используем для сравнения, поддерживает особые отношения с Россией, а значит имеет возможность закупать энергоносители по специальным ценам, что замедляет общие показатели инфляции в стране", — заметил он.
Инфляция в Чехии достигла рекордных значений за последние три десятилетия, в апреле цены поднялись на 14,2 процента, что является одним из худших показателей в ЕС. Сложнее ситуация только в Литве (16,6 процента) и в Эстонии (19 процентов).
"Ничего подобного мы не видели вот уже 30 лет. Инфляция значительно снижает покупательную способность чешских домохозяйств и может привести к банкротству многих фирм", — резюмировал экономист Штепан Кршечек.
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Главный экономист Creditas Петр Дуфек добавил, что инфляция в Чехии отличается двумя уникальными особенностями: резким поднятием цен на одежду и обувь, а также на жилье и продовольствие, которое сложно сравнить с другими странами Евросоюза.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.
Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, выразившимся в росте цен на продукты и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаЧехияРоссияЕвросоюзЛитваЭстонияИнфляция
 
 
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