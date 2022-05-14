https://ria.ru/20220514/inauguratsiya-1788477595.html
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая - РИА Новости, 14.05.2022
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая, сообщили РИА Новости в ЦИК республики. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:35
2022-05-14T09:35
2022-05-14T09:35
в мире
выборы в южной осетии — 2022
южная осетия
алан гаглоев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787496308_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_88fe3a3c1be55dad4d39e1983af3bedc.jpg
ЦХИНВАЛ, 14 мая - РИА Новости. Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.По итогам подсчета 100% бюллетеней Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии, набрав 56,09% голосов. Президент республики Анатолий Бибилов набрал 40,90%."Инаугурация пройдёт 24 мая", - сказал представитель ЦИК.Ранее Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20220510/osetiya-1787756349.html
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787496308_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_bde4d202ea1cf5ef8e7aef417760090d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы в южной осетии — 2022, южная осетия, алан гаглоев
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая