https://ria.ru/20220514/inauguratsiya-1788477595.html

Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая

Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая - РИА Новости, 14.05.2022

Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая

Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая, сообщили РИА Новости в ЦИК республики. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:35

2022-05-14T09:35

2022-05-14T09:35

в мире

выборы в южной осетии — 2022

южная осетия

алан гаглоев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787496308_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_88fe3a3c1be55dad4d39e1983af3bedc.jpg

ЦХИНВАЛ, 14 мая - РИА Новости. Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.По итогам подсчета 100% бюллетеней Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии, набрав 56,09% голосов. Президент республики Анатолий Бибилов набрал 40,90%."Инаугурация пройдёт 24 мая", - сказал представитель ЦИК.Ранее Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.

https://ria.ru/20220510/osetiya-1787756349.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, выборы в южной осетии — 2022, южная осетия, алан гаглоев