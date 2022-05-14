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Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая - РИА Новости, 14.05.2022
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Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая - РИА Новости, 14.05.2022
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая, сообщили РИА Новости в ЦИК республики. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:35
2022-05-14T09:35
в мире
выборы в южной осетии — 2022
южная осетия
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 14 мая - РИА Новости. Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.По итогам подсчета 100% бюллетеней Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии, набрав 56,09% голосов. Президент республики Анатолий Бибилов набрал 40,90%."Инаугурация пройдёт 24 мая", - сказал представитель ЦИК.Ранее Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
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в мире, выборы в южной осетии — 2022, южная осетия, алан гаглоев
09:35 14.05.2022
 
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Гаглоева пройдет 24 мая

Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкАлан Гаглоев голосует на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Алан Гаглоев голосует на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Алан Гаглоев голосует на избирательном участке № 23 в Цхинвале. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 14 мая - РИА Новости. Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.
По итогам подсчета 100% бюллетеней Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии, набрав 56,09% голосов. Президент республики Анатолий Бибилов набрал 40,90%.
"Инаугурация пройдёт 24 мая", - сказал представитель ЦИК.
Ранее Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.
Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 14:58
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
 
В миреВыборы в Южной Осетии — 2022Южная ОсетияАлан Гаглоев
 
 
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