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Медведев прокомментировал непризнание G7 изменения границ Украины - РИА Новости, 15.05.2022
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Медведев прокомментировал непризнание G7 изменения границ Украины
Медведев прокомментировал непризнание G7 изменения границ Украины - РИА Новости, 15.05.2022
Медведев прокомментировал непризнание G7 изменения границ Украины
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление глав МИД G7 по итогам трехдневной встречи о непризнании изменения границ Украины. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-14T20:15
2022-05-15T00:47
дмитрий медведев
украина
g7
косово
в мире
владимир путин
россия
донбасс
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление глав МИД G7 по итогам трехдневной встречи о непризнании изменения границ Украины."Изменение границ Украины не признается. Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей", — написал он в своем Telegram-канале.Он призвал не забывать прецедент Косово.По его мнению, страны объединения ведут скрытую войну с Россией и не занимаются проблемами в сфере энергетики и продовольствия."Активизируются усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти. Значит, продолжится грабеж граждан "Семерки" для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран", — подчеркнул Медведев.Кроме того, политик обвинил Запад во вмешательстве в дела Китая призывами не помогать России обходить санкции.Также, комментируя намерения стран G7 продолжить санкционное давление на Россию, Медведев пошутил, что Москва ожидала предложения материальной помощи на денацификацию и демилитаризацию Украины. Он также с иронией добавил, что "семерочники" забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788255775.html
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дмитрий медведев, украина, g7, косово, в мире, владимир путин, россия, донбасс
20:15 14.05.2022 (обновлено: 00:47 15.05.2022)
 
Медведев прокомментировал непризнание G7 изменения границ Украины

Зампред Совбеза Медведев заявил о безразличии России к непризнанию новых границ Украины G7

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление глав МИД G7 по итогам трехдневной встречи о непризнании изменения границ Украины.
"Изменение границ Украины не признается. Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей", — написал он в своем Telegram-канале.
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Он призвал не забывать прецедент Косово.
По его мнению, страны объединения ведут скрытую войну с Россией и не занимаются проблемами в сфере энергетики и продовольствия.
"Активизируются усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти. Значит, продолжится грабеж граждан "Семерки" для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран", — подчеркнул Медведев.
Кроме того, политик обвинил Запад во вмешательстве в дела Китая призывами не помогать России обходить санкции.
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Также, комментируя намерения стран G7 продолжить санкционное давление на Россию, Медведев пошутил, что Москва ожидала предложения материальной помощи на денацификацию и демилитаризацию Украины. Он также с иронией добавил, что "семерочники" забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Дмитрий МедведевУкраинаG7КосовоВ миреВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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