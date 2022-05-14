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Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"
Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга" - РИА Новости, 14.05.2022
Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"
Стало известно, что английский актер Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T00:20
2022-05-14T00:20
2022-05-14T00:20
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стало известно, что английский актер Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает Deadline. Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что Адам Вингард, снявший оригинальный фильм, вернется в кресло режиссера.Блокбастер "Годзилла против Конга" вышел в 2021 году. Главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл. Лента стала четвертым фильмом киновселенной MonsterVerse. Например, в "Конге: Остров черепа" рассказывалась предыстория исполинских размеров гориллы. По легенде, он остался последним представителем своего вида и был еще подростком, когда его нашли капитан Джеймс Конрад (Том Хиддлстон), фотограф Мейсон Уивер (Бри Ларсон) и другие участники экспедиции. Жил он на отдаленном острове и защищал аборигенов от ненасытных хищников — черепозавров. Планируется, что производство сиквела "Годзиллы против Конга" начнется этим летом в Австралии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, австралия, знаменитости
Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"
Звезда "Аббатства Даутон" Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Стало известно, что английский актер Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает
Deadline.
Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что Адам Вингард, снявший оригинальный фильм, вернется в кресло режиссера.
Блокбастер "Годзилла против Конга" вышел в 2021 году. Главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл. Лента стала четвертым фильмом киновселенной MonsterVerse.
Например, в "Конге: Остров черепа" рассказывалась предыстория исполинских размеров гориллы. По легенде, он остался последним представителем своего вида и был еще подростком, когда его нашли капитан Джеймс Конрад (Том Хиддлстон), фотограф Мейсон Уивер (Бри Ларсон) и другие участники экспедиции. Жил он на отдаленном острове и защищал аборигенов от ненасытных хищников — черепозавров.
Планируется, что производство сиквела "Годзиллы против Конга" начнется этим летом в Австралии.