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Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"

Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга" - РИА Новости, 14.05.2022

Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"

Стало известно, что английский актер Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T00:20

2022-05-14T00:20

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стало известно, что английский актер Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает Deadline. Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что Адам Вингард, снявший оригинальный фильм, вернется в кресло режиссера.Блокбастер "Годзилла против Конга" вышел в 2021 году. Главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл. Лента стала четвертым фильмом киновселенной MonsterVerse. Например, в "Конге: Остров черепа" рассказывалась предыстория исполинских размеров гориллы. По легенде, он остался последним представителем своего вида и был еще подростком, когда его нашли капитан Джеймс Конрад (Том Хиддлстон), фотограф Мейсон Уивер (Бри Ларсон) и другие участники экспедиции. Жил он на отдаленном острове и защищал аборигенов от ненасытных хищников — черепозавров. Планируется, что производство сиквела "Годзиллы против Конга" начнется этим летом в Австралии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, австралия, знаменитости