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Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга" - РИА Новости, 14.05.2022
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Культура
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Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"
Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга" - РИА Новости, 14.05.2022
Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"
Стало известно, что английский актер Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T00:20
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стало известно, что английский актер Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает Deadline. Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что Адам Вингард, снявший оригинальный фильм, вернется в кресло режиссера.Блокбастер "Годзилла против Конга" вышел в 2021 году. Главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл. Лента стала четвертым фильмом киновселенной MonsterVerse. Например, в "Конге: Остров черепа" рассказывалась предыстория исполинских размеров гориллы. По легенде, он остался последним представителем своего вида и был еще подростком, когда его нашли капитан Джеймс Конрад (Том Хиддлстон), фотограф Мейсон Уивер (Бри Ларсон) и другие участники экспедиции. Жил он на отдаленном острове и защищал аборигенов от ненасытных хищников — черепозавров. Планируется, что производство сиквела "Годзиллы против Конга" начнется этим летом в Австралии.
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новости культуры, австралия, знаменитости
00:20 14.05.2022
 
Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"

Звезда "Аббатства Даутон" Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга"

© Legendary Pictures (2021)Кадр из фильма "Годзилла против Конга"
Кадр из фильма Годзилла против Конга
© Legendary Pictures (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стало известно, что английский актер Дэн Стивенс исполнит главную роль в сиквеле "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает Deadline.
© AFP 2022 / Daniel Leal-OlivasАнглийский актер Дэн Стивенс
Английский актер Дэн Стивенс - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal-Olivas
Английский актер Дэн Стивенс
Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что Адам Вингард, снявший оригинальный фильм, вернется в кресло режиссера.
Блокбастер "Годзилла против Конга" вышел в 2021 году. Главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл. Лента стала четвертым фильмом киновселенной MonsterVerse.
Например, в "Конге: Остров черепа" рассказывалась предыстория исполинских размеров гориллы. По легенде, он остался последним представителем своего вида и был еще подростком, когда его нашли капитан Джеймс Конрад (Том Хиддлстон), фотограф Мейсон Уивер (Бри Ларсон) и другие участники экспедиции. Жил он на отдаленном острове и защищал аборигенов от ненасытных хищников — черепозавров.
Планируется, что производство сиквела "Годзиллы против Конга" начнется этим летом в Австралии.
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