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Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам - РИА Новости, 14.05.2022
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Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам
Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам - РИА Новости, 14.05.2022
Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам
Правительство РФ одобрило проект о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:57
2022-05-14T15:57
общество
правительство рф
медицина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Уточняется, что дополнительные страховые гарантии предусмотрены ряду категорий медработников, которые работают с пациентами, больными коронавирусом или имеющими подозрение на эту болезнь. В числе категорий называются врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи. Дополнительные страховые гарантии предусмотрены в виде единовременной страховой выплаты.
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общество, правительство рф, медицина
15:57 14.05.2022
 
Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам

Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медиков

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет сатурацию
Медицинский работник измеряет сатурацию - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник измеряет сатурацию . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительные страховые гарантии предусмотрены ряду категорий медработников, которые работают с пациентами, больными коронавирусом или имеющими подозрение на эту болезнь. В числе категорий называются врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи. Дополнительные страховые гарантии предусмотрены в виде единовременной страховой выплаты.
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 20:26
Правительство выделило 10,7 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID
 
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