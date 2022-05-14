https://ria.ru/20220514/garantii-1788536300.html
Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам
Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам - РИА Новости, 14.05.2022
Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам
Правительство РФ одобрило проект о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:57
2022-05-14T15:57
2022-05-14T15:57
общество
правительство рф
медицина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Уточняется, что дополнительные страховые гарантии предусмотрены ряду категорий медработников, которые работают с пациентами, больными коронавирусом или имеющими подозрение на эту болезнь. В числе категорий называются врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи. Дополнительные страховые гарантии предусмотрены в виде единовременной страховой выплаты.
https://ria.ru/20220511/meditsina-1787997516.html
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общество, правительство рф, медицина
Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии медработникам
Правительство предоставит дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медиков
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительные страховые гарантии предусмотрены ряду категорий медработников, которые работают с пациентами, больными коронавирусом или имеющими подозрение на эту болезнь. В числе категорий называются врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи. Дополнительные страховые гарантии предусмотрены в виде единовременной страховой выплаты.