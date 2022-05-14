https://ria.ru/20220514/frantsiya-1788547536.html
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке - РИА Новости, 14.05.2022
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:39
2022-05-14T16:39
2022-05-14T17:10
в мире
жан кастекс
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости. На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке, сообщает радиостанция Franceinfo."Премьер-министр Жан Кастекс подал заявление об отставке своего правительства президенту республики Эммануэлю Макрону", — говорится в сообщении, которое больше часа оставалось на странице сайта.Согласно заявлению правительства, произошла "ошибка обработки информации". Отмечается, что у сайта есть режим "перестановка", который готов к активации при любых обстоятельствах. Сообщение об отставке — результат активации этого режима.Как отметил источник в правительстве, аутентичными являются только пресс-релизы. Никакие перестановки на сегодня не планируются, уточнил источник.
https://ria.ru/20220424/makron-1785213242.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, жан кастекс, эммануэль макрон, франция
16:39 14.05.2022 (обновлено: 17:10 14.05.2022)
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке
Franceinfo: на сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке