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На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке - РИА Новости, 14.05.2022
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На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке - РИА Новости, 14.05.2022
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:39
2022-05-14T17:10
в мире
жан кастекс
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости. На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке, сообщает радиостанция Franceinfo."Премьер-министр Жан Кастекс подал заявление об отставке своего правительства президенту республики Эммануэлю Макрону", — говорится в сообщении, которое больше часа оставалось на странице сайта.Согласно заявлению правительства, произошла "ошибка обработки информации". Отмечается, что у сайта есть режим "перестановка", который готов к активации при любых обстоятельствах. Сообщение об отставке — результат активации этого режима.Как отметил источник в правительстве, аутентичными являются только пресс-релизы. Никакие перестановки на сегодня не планируются, уточнил источник.
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в мире, жан кастекс, эммануэль макрон, франция
16:39 14.05.2022 (обновлено: 17:10 14.05.2022)
 
На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке

Franceinfo: на сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на церковь Святой Марии Магдалины с безлюдной улицы Руаяль в Париже
Вид на церковь Святой Марии Магдалины с безлюдной улицы Руаяль в Париже - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на церковь Святой Марии Магдалины с безлюдной улицы Руаяль в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости. На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Премьер-министр Жан Кастекс подал заявление об отставке своего правительства президенту республики Эммануэлю Макрону", — говорится в сообщении, которое больше часа оставалось на странице сайта.
Согласно заявлению правительства, произошла "ошибка обработки информации". Отмечается, что у сайта есть режим "перестановка", который готов к активации при любых обстоятельствах. Сообщение об отставке — результат активации этого режима.
Как отметил источник в правительстве, аутентичными являются только пресс-релизы. Никакие перестановки на сегодня не планируются, уточнил источник.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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Канал BFMTV по ошибке объявил о победе Макрона до публикации результатов
 
В миреЖан КастексЭммануэль МакронФранция
 
 
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