https://ria.ru/20220514/frantsiya-1788547536.html

На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке

На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке - РИА Новости, 14.05.2022

На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке

На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:39

2022-05-14T16:39

2022-05-14T17:10

в мире

жан кастекс

эммануэль макрон

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dedec8c94c65c690d9921006d16e25d1.jpg

ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости. На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке, сообщает радиостанция Franceinfo."Премьер-министр Жан Кастекс подал заявление об отставке своего правительства президенту республики Эммануэлю Макрону", — говорится в сообщении, которое больше часа оставалось на странице сайта.Согласно заявлению правительства, произошла "ошибка обработки информации". Отмечается, что у сайта есть режим "перестановка", который готов к активации при любых обстоятельствах. Сообщение об отставке — результат активации этого режима.Как отметил источник в правительстве, аутентичными являются только пресс-релизы. Никакие перестановки на сегодня не планируются, уточнил источник.

https://ria.ru/20220424/makron-1785213242.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жан кастекс, эммануэль макрон, франция