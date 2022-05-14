https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788525480.html

Путин и Ниинисте провели разговор из-за намерения Финляндии вступить в НАТО

Путин и Ниинисте провели разговор из-за намерения Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

Путин и Ниинисте провели разговор из-за намерения Финляндии вступить в НАТО

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с финским коллегой Саули Ниинисте, главы государств "провели откровенный обмен мнениями" на фоне намерений РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:49

2022-05-14T14:49

2022-05-14T16:05

владимир путин

саули ниинисте

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

швеция

финляндия

нато

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с финским коллегой Саули Ниинисте, главы государств "провели откровенный обмен мнениями" на фоне намерений Финляндии вступить в НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе Кремля по итогам беседы.Путин указал, что "отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует"."Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", — отметили в пресс-службе президента России.Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. В частности, Путин дал Ниинисте оценку переговоров между представителями Москвы и Киева, которые, как говорится в заявлении, "фактически приостановлены" украинской стороной. Утверждается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Хельсинки.Власти Финляндии и Швеции заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. США такое решение приветствуют.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/nato-1788477078.html

https://ria.ru/20220514/nato-1788513607.html

россия

швеция

финляндия

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Влада Копылова

владимир путин, саули ниинисте, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, швеция, финляндия, нато, в мире