https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788518842.html

Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО

Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении страны вступить в НАТО, сообщает РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:06

2022-05-14T14:06

2022-05-14T14:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении страны вступить в НАТО, сообщает канцелярия финского главы."Президент Ниинистё рассказал президенту Путину о том, насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Президент Ниинистё объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО", - говорится в сообщении.Президент Ниинистё отметил, что еще во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая страна отвечает за свою безопасность."Именно это происходит и сейчас. Вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. И в будущем Финляндия хочет правильно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с соседством с Россией", - говорится в сообщении.Президент Ниинистё вновь выразил глубокую озабоченность по поводу человеческих страданий, вызванных конфликтом на Украине. Он также передал послания об обеспечении эвакуации гражданского населения, сделанные ранее на той же неделе Владимиром Зеленским.Телефонный разговор состоялся по инициативе Финляндии, уточняет канцелярия.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/nato-1788513607.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/grushko-1788500791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, нато