Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788518842.html
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении страны вступить в НАТО, сообщает РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:06
2022-05-14T14:21
в мире
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/14/1552521420_0:1237:2047:2388_1920x0_80_0_0_93ccb25478adc634a7160f59bc8b3f46.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении страны вступить в НАТО, сообщает канцелярия финского главы."Президент Ниинистё рассказал президенту Путину о том, насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Президент Ниинистё объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО", - говорится в сообщении.Президент Ниинистё отметил, что еще во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая страна отвечает за свою безопасность."Именно это происходит и сейчас. Вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. И в будущем Финляндия хочет правильно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с соседством с Россией", - говорится в сообщении.Президент Ниинистё вновь выразил глубокую озабоченность по поводу человеческих страданий, вызванных конфликтом на Украине. Он также передал послания об обеспечении эвакуации гражданского населения, сделанные ранее на той же неделе Владимиром Зеленским.Телефонный разговор состоялся по инициативе Финляндии, уточняет канцелярия.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220514/nato-1788513607.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/grushko-1788500791.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/14/1552521420_0:1193:2047:2728_1920x0_80_0_0_2a9dd193ff14ea8673ef60250866a194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, нато
14:06 14.05.2022 (обновлено: 14:21 14.05.2022)
 
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении страны вступить в НАТО, сообщает канцелярия финского главы.
"Президент Ниинистё рассказал президенту Путину о том, насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Президент Ниинистё объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО", - говорится в сообщении.
Президент Ниинистё отметил, что еще во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая страна отвечает за свою безопасность.
"Именно это происходит и сейчас. Вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. И в будущем Финляндия хочет правильно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с соседством с Россией", - говорится в сообщении.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
13:31
НАТО не принуждала Швецию и Финляндию к вступлению, заявила Бербок
Президент Ниинистё вновь выразил глубокую озабоченность по поводу человеческих страданий, вызванных конфликтом на Украине. Он также передал послания об обеспечении эвакуации гражданского населения, сделанные ранее на той же неделе Владимиром Зеленским.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Финляндии, уточняет канцелярия.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
11:20В России
В МИД РФ рассказали, кто в НАТО выступает за конфронтацию с Россией
 
В миреФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала