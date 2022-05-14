https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788478157.html
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО
Россия не видит реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь стратегический разворот и вступить в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:45
2022-05-14T09:45
2022-05-14T11:03
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
финляндия
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 мая - РИА Новости. Россия не видит реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь стратегический разворот и вступить в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы не видим никаких реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь серьезный стратегический разворот в сфере политики, безопасности, обороны. Но надо исходить из того, что сценарии могут быть очень разные, в том числе и негативные", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, финляндия
09:45 14.05.2022 (обновлено: 11:03 14.05.2022)
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО
Дипломат Грушко: Россия не видит реальных причин для вступления Финляндии в НАТО