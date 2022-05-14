https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788478157.html

Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО

Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО

Россия не видит реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь стратегический разворот и вступить в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:45

2022-05-14T09:45

2022-05-14T11:03

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

финляндия

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 мая - РИА Новости. Россия не видит реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь стратегический разворот и вступить в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы не видим никаких реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь серьезный стратегический разворот в сфере политики, безопасности, обороны. Но надо исходить из того, что сценарии могут быть очень разные, в том числе и негативные", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

финляндия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, финляндия