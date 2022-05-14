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Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
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Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО
Россия не видит реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь стратегический разворот и вступить в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:45
2022-05-14T11:03
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
финляндия
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 мая - РИА Новости. Россия не видит реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь стратегический разворот и вступить в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы не видим никаких реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь серьезный стратегический разворот в сфере политики, безопасности, обороны. Но надо исходить из того, что сценарии могут быть очень разные, в том числе и негативные", - сказал он журналистам.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, финляндия
09:45 14.05.2022 (обновлено: 11:03 14.05.2022)
 
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО

Дипломат Грушко: Россия не видит реальных причин для вступления Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 мая - РИА Новости. Россия не видит реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь стратегический разворот и вступить в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы не видим никаких реальных причин, которые могли бы побудить Финляндию сделать столь серьезный стратегический разворот в сфере политики, безопасности, обороны. Но надо исходить из того, что сценарии могут быть очень разные, в том числе и негативные", - сказал он журналистам.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоФинляндия
 
 
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