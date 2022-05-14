21:39 14.05.2022 (обновлено: 21:50 14.05.2022)
В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек
Минобороны: в Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Эвакуировались в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за прошедшие сутки 19 378 человек, из которых 2297 детей, за все время с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли уже 1 279 619 человек, среди которых 221 111 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 378 человек, в том числе 2297 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 279 619 человек, из которых 221 111 – дети", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что в субъектах Российской Федерации продолжают свою работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения с местами для отдыха и горячим питанием, в них прибывающим беженцам оперативно оказывается вся необходимая помощь.
Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки еще 87 граждан Украины изъявили желание эвакуироваться в Россию, всего в гуманитарный штаб поступило уже 2 755 659 подобных обращений из 2135 населенных пунктов Украины. Генерал считает, что это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.