https://ria.ru/20220514/evakuatsiya-1788600508.html

В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек

В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек - РИА Новости, 14.05.2022

В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек

Эвакуировались в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за прошедшие сутки 19 378 человек, из которых 2297 детей, за все время с начала специальной... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:39

2022-05-14T21:39

2022-05-14T21:50

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

днр

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Эвакуировались в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за прошедшие сутки 19 378 человек, из которых 2297 детей, за все время с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли уже 1 279 619 человек, среди которых 221 111 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 378 человек, в том числе 2297 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 279 619 человек, из которых 221 111 – дети", - сказал Мизинцев.Он отметил, что в субъектах Российской Федерации продолжают свою работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения с местами для отдыха и горячим питанием, в них прибывающим беженцам оперативно оказывается вся необходимая помощь.Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки еще 87 граждан Украины изъявили желание эвакуироваться в Россию, всего в гуманитарный штаб поступило уже 2 755 659 подобных обращений из 2135 населенных пунктов Украины. Генерал считает, что это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.

https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788239198.html

луганская народная республика

украина

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луганская народная республика, украина, днр