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В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/evakuatsiya-1788600508.html
В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек
В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек - РИА Новости, 14.05.2022
В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек
Эвакуировались в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за прошедшие сутки 19 378 человек, из которых 2297 детей, за все время с начала специальной... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T21:39
2022-05-14T21:50
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
днр
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Эвакуировались в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за прошедшие сутки 19 378 человек, из которых 2297 детей, за все время с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли уже 1 279 619 человек, среди которых 221 111 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 378 человек, в том числе 2297 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 279 619 человек, из которых 221 111 – дети", - сказал Мизинцев.Он отметил, что в субъектах Российской Федерации продолжают свою работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения с местами для отдыха и горячим питанием, в них прибывающим беженцам оперативно оказывается вся необходимая помощь.Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки еще 87 граждан Украины изъявили желание эвакуироваться в Россию, всего в гуманитарный штаб поступило уже 2 755 659 подобных обращений из 2135 населенных пунктов Украины. Генерал считает, что это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.
https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788239198.html
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луганская народная республика, украина, днр
21:39 14.05.2022 (обновлено: 21:50 14.05.2022)
 
В Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек

Минобороны: в Россию из ЛНР, ДНР и Украины за сутки эвакуировались более 19 300 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Эвакуировались в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за прошедшие сутки 19 378 человек, из которых 2297 детей, за все время с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли уже 1 279 619 человек, среди которых 221 111 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 378 человек, в том числе 2297 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 279 619 человек, из которых 221 111 – дети", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что в субъектах Российской Федерации продолжают свою работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения с местами для отдыха и горячим питанием, в них прибывающим беженцам оперативно оказывается вся необходимая помощь.
Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки еще 87 граждан Украины изъявили желание эвакуироваться в Россию, всего в гуманитарный штаб поступило уже 2 755 659 подобных обращений из 2135 населенных пунктов Украины. Генерал считает, что это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 05:09Специальная военная операция на Украине
Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДНР
 
 
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