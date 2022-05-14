https://ria.ru/20220514/elektroenergiya-1788534203.html

В Донецке более 22 тысяч абонентов остались без электроэнергии

В Донецке более 22 тысяч абонентов остались без электроэнергии - РИА Новости, 14.05.2022

В Донецке более 22 тысяч абонентов остались без электроэнергии

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате боевых действий в Донецке без электроэнергии остались более 22 тысяч абонентов. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:41

2022-05-14T15:41

2022-05-14T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате боевых действий в Донецке без электроэнергии остались более 22 тысяч абонентов."В результате боевых действий обесточены 4 питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей. Без электроэнергии остались 160 трансформаторных подстанций, 22 500 абонентов", - написал он в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/donetsk-1788504780.html

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в мире, украина, донбасс