https://ria.ru/20220514/donetsk-1788508613.html

ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку

ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку - РИА Новости, 14.05.2022

ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку

Украинские войска за десять минут два раза обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:39

2022-05-14T12:39

2022-05-14T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg

ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 12.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район) выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в субботу выпустили 40 ракет из РСЗО "Град", 36 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, и девять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика