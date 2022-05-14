Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/donetsk-1788508613.html
ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку
ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку - РИА Новости, 14.05.2022
ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку
Украинские войска за десять минут два раза обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:39
2022-05-14T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 12.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район) выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в субботу выпустили 40 ракет из РСЗО "Град", 36 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, и девять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика
12:39 14.05.2022 (обновлено: 12:48 14.05.2022)
 
ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку

ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 12.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район) выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в субботу выпустили 40 ракет из РСЗО "Град", 36 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, и девять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боевики националистического полка Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
10:20Специальная военная операция на Украине
На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала