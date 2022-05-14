12:39 14.05.2022 (обновлено: 12:48 14.05.2022)
ВСУ выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку
ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 12.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район) выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.