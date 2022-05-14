https://ria.ru/20220514/donetsk-1788501342.html

Здание школы в Донецке пострадало при обстреле со стороны ВСУ

Здание школы в Донецке пострадало при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022

Здание школы в Донецке пострадало при обстреле со стороны ВСУ

Здание школы повреждено в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:41

2022-05-14T11:41

2022-05-14T11:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (военные формирования Украины - ред.) атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела по проспекту Кремлевский повреждено здание школы № 50", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/yasinovataya-1788478641.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина