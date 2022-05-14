11:41 14.05.2022 (обновлено: 11:50 14.05.2022)
Здание школы в Донецке пострадало при обстреле со стороны ВСУ
Здание школы в Кубышевском районе Донецка пострадало при обстреле со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (военные формирования Украины - ред.) атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела по проспекту Кремлевский повреждено здание школы № 50", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.