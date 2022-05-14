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Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/donbass-1788559368.html
Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР
Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022
Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР
Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России за полтора месяца разминировали 50 гектаров территории Луганской народной республики,... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:14
2022-05-14T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
счастье (город)
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России за полтора месяца разминировали 50 гектаров территории Луганской народной республики, обезвредив порядка 500 взрывоопасных предметов, заявил командир российских саперов с позывным "Лекс".В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты международного противоминного центра ВС РФ и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье в ЛНР, на данный момент работы на ней завершены."С начала работ в Луганской народной республике было обследовано 50 гектаров территории и обезврежено порядка 500 взрывоопасных предметов", - сообщил журналистам командир российских саперов.
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в мире, луганская народная республика, счастье (город), вооруженные силы рф
17:14 14.05.2022
 
Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР

Российские саперы разминировали 50 гектаров, обезвредив 500 взрывоопасных предметов в ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы одной из инженерных бригад ВС РФ
Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России за полтора месяца разминировали 50 гектаров территории Луганской народной республики, обезвредив порядка 500 взрывоопасных предметов, заявил командир российских саперов с позывным "Лекс".
В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты международного противоминного центра ВС РФ и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье в ЛНР, на данный момент работы на ней завершены.
"С начала работ в Луганской народной республике было обследовано 50 гектаров территории и обезврежено порядка 500 взрывоопасных предметов", - сообщил журналистам командир российских саперов.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСчастье (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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