https://ria.ru/20220514/donbass-1788559368.html
Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР
Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022
Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР
Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России за полтора месяца разминировали 50 гектаров территории Луганской народной республики,... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:14
2022-05-14T17:14
2022-05-14T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
счастье (город)
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России за полтора месяца разминировали 50 гектаров территории Луганской народной республики, обезвредив порядка 500 взрывоопасных предметов, заявил командир российских саперов с позывным "Лекс".В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты международного противоминного центра ВС РФ и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье в ЛНР, на данный момент работы на ней завершены."С начала работ в Луганской народной республике было обследовано 50 гектаров территории и обезврежено порядка 500 взрывоопасных предметов", - сообщил журналистам командир российских саперов.
https://ria.ru/20220424/razminirovanie-1785138495.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, счастье (город), вооруженные силы рф
Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР
Российские саперы разминировали 50 гектаров, обезвредив 500 взрывоопасных предметов в ЛНР