https://ria.ru/20220514/donbass-1788559368.html

Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР

Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022

Российские саперы разминировали 50 гектаров в ЛНР

Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России за полтора месяца разминировали 50 гектаров территории Луганской народной республики,... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:14

2022-05-14T17:14

2022-05-14T17:14

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

счастье (город)

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России за полтора месяца разминировали 50 гектаров территории Луганской народной республики, обезвредив порядка 500 взрывоопасных предметов, заявил командир российских саперов с позывным "Лекс".В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты международного противоминного центра ВС РФ и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье в ЛНР, на данный момент работы на ней завершены."С начала работ в Луганской народной республике было обследовано 50 гектаров территории и обезврежено порядка 500 взрывоопасных предметов", - сообщил журналистам командир российских саперов.

https://ria.ru/20220424/razminirovanie-1785138495.html

луганская народная республика

счастье (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, счастье (город), вооруженные силы рф