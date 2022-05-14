https://ria.ru/20220514/dobrovoltsy-1788548884.html

﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев

﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев - РИА Новости, 14.05.2022

﻿Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке группы добровольцев из 600 человек для участия в спецоперации на Украине. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:51

2022-05-14T16:51

2022-05-14T18:07

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 14 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке группы добровольцев из 600 человек для участия в спецоперации на Украине."Более 600 воинов в полной экипировке и огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них не только представители силовых структур Чеченской республики и ее жители, но также и добровольцы из других регионов России", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что добровольцев объединяет одна цель – "поскорее покончить с бандформированиями на Украине и призвать к ответу террористов"."Добровольческое движение для участия в специальной операции в Донбассе и на Украине с каждым разом набирает обороты. Все больше желающих внести свой вклад в общее дело защиты интересов нашего Отечества и жителей ДНР и ЛНР от преступных посягательств украинских нацистов", - написал глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/dobrovoltsy-1788022413.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, вооруженные силы украины