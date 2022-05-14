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Предателей среди дипломатов найти не удалось, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
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Предателей среди дипломатов найти не удалось, заявил Лавров
Предателей среди дипломатов найти не удалось, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
Предателей среди дипломатов найти не удалось, заявил Лавров
Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки предпринимались вне России, дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу, несмотря... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:46
2022-05-14T15:48
в мире
сергей лавров
россия
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки предпринимались вне России, дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем наши профессиональные обязанности, в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже", - отметил министр в рамках своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.Он также добавил, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, когда есть риск для здоровья и жизни. Лавров подчеркнул, что даже в самые мрачные годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, это разрушает общую атмосферу отношений с Западом.
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в мире, сергей лавров, россия
15:46 14.05.2022 (обновлено: 15:48 14.05.2022)
 
Предателей среди дипломатов найти не удалось, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки предпринимались вне России, дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем наши профессиональные обязанности, в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже", - отметил министр в рамках своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Он также добавил, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, когда есть риск для здоровья и жизни. Лавров подчеркнул, что даже в самые мрачные годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, это разрушает общую атмосферу отношений с Западом.
Потуги изолировать нашу страну обречены – Лавров о западных политиках и санкциях - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
15:30
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровРоссия
 
 
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