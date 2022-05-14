https://ria.ru/20220514/desantniki-1788480402.html
Минобороны показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ
Минобороны показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022
Минобороны показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ
Российское Минобороны опубликовало кадры штурма опорного пункта украинских войск. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:10
2022-05-14T10:10
2022-05-14T11:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
бмд-4м
россия
украина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры штурма опорного пункта украинских войск.В ролике демонстрируется, как военнослужащие ВДВ ведут огонь по укреплениям противника из минометов, в том числе из кузова машины, показана стрельба по огневым точкам из 30-мм пушки БМД-4М, работа снайперской пары, наступление бойцов широкой цепью через поле."Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведется при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей боевых машин десанта", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что снайперские позиции украинских войск подавляют пулеметами.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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7 495 645-6601
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Кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации
Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине.
Личный состав ведёт наступательные действия и уничтожает огневые точки противника. Штурм вражеских опорных пунктов ведётся при огневой поддержке расчётов миномётов и экипажей боевых машин десанта.
2022-05-14T10:10
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, россия, украина
10:10 14.05.2022 (обновлено: 11:18 14.05.2022)
Минобороны показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ
Минобороны показало видео, как российские ВДВ штурмуют опорный пункт украинских войск