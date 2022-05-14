https://ria.ru/20220514/desantniki-1788480402.html

Минобороны показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ

Минобороны показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022

Минобороны показало видео наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ

Российское Минобороны опубликовало кадры штурма опорного пункта украинских войск. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:10

2022-05-14T10:10

2022-05-14T11:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

бмд-4м

россия

украина

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры штурма опорного пункта украинских войск.В ролике демонстрируется, как военнослужащие ВДВ ведут огонь по укреплениям противника из минометов, в том числе из кузова машины, показана стрельба по огневым точкам из 30-мм пушки БМД-4М, работа снайперской пары, наступление бойцов широкой цепью через поле."Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведется при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей боевых машин десанта", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что снайперские позиции украинских войск подавляют пулеметами.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

россия

украина

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Кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине. Личный состав ведёт наступательные действия и уничтожает огневые точки противника. Штурм вражеских опорных пунктов ведётся при огневой поддержке расчётов миномётов и экипажей боевых машин десанта. 2022-05-14T10:10 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, россия, украина