https://ria.ru/20220514/delo-1788566909.html

ГП ЛНР возбудит дело по факту ранения женщины при обстреле Первомайска

ГП ЛНР возбудит дело по факту ранения женщины при обстреле Первомайска - РИА Новости, 14.05.2022

ГП ЛНР возбудит дело по факту ранения женщины при обстреле Первомайска

Генпрокуратура Луганской народной республики возбудит уголовное дело по факту ранения женщины в результате обстрела города Первомайск в Луганской народной... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T18:03

2022-05-14T18:03

2022-05-14T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской народной республики возбудит уголовное дело по факту ранения женщины в результате обстрела города Первомайск в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявили журналистам в ведомстве.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские войска дважды обстреляли Первомайск, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, в результате обстрела была ранена женщина."По результатам проверки, будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 УК ЛНР (применение запрещённых средств и методов ведения войны), статьи 440 УК ЛНР (геноцид).", - сообщил представитель ГП ЛНР.По поручению генпрокуратуры на место обстрела выехали следователи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220314/voennyy-1778035559.html

первомайск

луганская народная республика

донбасс

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в мире, первомайск, луганская народная республика, донбасс