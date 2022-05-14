https://ria.ru/20220514/blagoustroystvo-1788480566.html

На Волоколамском шоссе в Москве стартовали работы по благоустройству

На Волоколамском шоссе в Москве стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 14.05.2022

На Волоколамском шоссе в Москве стартовали работы по благоустройству

Работы по благоустройству стартовали на Волоколамском шоссе в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:11

2022-05-14T10:11

2022-05-14T10:11

общество

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали на Волоколамском шоссе в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня Волоколамское шоссе - одна из ключевых городских магистралей, оно проходит через пять районов, в пешеходной доступности к нему живут более 190 тысяч человек. Основная задача благоустройства - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов", - рассказал Бирюков.Сообщается, что настоящее время специалисты приступили к устройству кабельной канализации протяженностью 38 километров и монтажу кабельных колодцев – воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Ведутся работы по демонтажу старого бортового камня и тротуарных покрытий.В комплексе городского хозяйства дополнили, что ранее были выполнены необходимые мероприятия по ремонту и замене водопроводных, водосточных, газовых, тепловых и канализационных сетей.Сообщается, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, организованы удобные и безопасные проходы, установлены временные дорожные знаки и размещены информационные баннеры."На Волоколамском шоссе представлены практически все виды общественного транспорта. Для пассажиров обустроим 36 современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью, а для любителей двухколесного транспорта – около 70 велопарковок и шесть точек велопроката. Вдоль проезжей части и на тротуарах установим более 1360 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, дополнительно высадим более 200 деревьев и 1,5 тысячи кустарников возле остановок и вдоль шоссе, разместим новые скамейки и навигационные стелы", - добавил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в ходе благоустройства Волоколамского шоссе планируется обновление парка "Берег реки Сходня". На левом берегу, где расположена база гребного слалома, создадут новую инфраструктуру для занятий греблей.Также Бирюков сообщил, что новое общественное пространство появится перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова."После благоустройства площадь перед зданием Академии Строганова станет точкой притяжения не только для студентов, но и для местных жителей. Перед главным входом планируется сделать зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий, организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники. В сквере перед академией смонтируют постаменты, на которых разместят скульптуры и арт-экспонаты из музея вуза", - заявил Бирюков.

https://ria.ru/20220501/moskva-1786423020.html

https://ria.ru/20220513/blagoustroystvo-1788293110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва