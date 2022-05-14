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Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Харьковской области
Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2022
Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Харьковской области
Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:05
2022-05-14T20:05
2022-05-14T23:53
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный", — сказал он.
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украина, харьковская область
20:05 14.05.2022 (обновлено: 23:53 14.05.2022)
Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Харьковской области
Минобороны: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Харьковской области
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный", — сказал он.