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Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Харьковской области

Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2022

Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Харьковской области

Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:05

2022-05-14T20:05

2022-05-14T23:53

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный", — сказал он.

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харьковская область

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2022

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украина, харьковская область