https://ria.ru/20220514/belorussiya-1788529982.html

В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета

В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета - РИА Новости, 14.05.2022

В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета

В Белоруссии будут судить за содействие экстремизму мужчину, передавшего Telegram-каналу видео полета военного самолета, сообщила в субботу генпрокуратура... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:16

2022-05-14T15:16

2022-05-14T15:16

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брестская область

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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. В Белоруссии будут судить за содействие экстремизму мужчину, передавшего Telegram-каналу видео полета военного самолета, сообщила в субботу генпрокуратура страны."Пинская межрайонная прокуратура (Брестская область Белоруссии) направила в суд уголовное дело по обвинению 23-летнего местного жителя в содействии экстремистской деятельности. Согласно материалам дела, обвиняемый 27 февраля 2022 года переслал неустановленным лицам в Telegram-боты деструктивных каналов, информационная продукция которых решением суда признана экстремистскими материалами, видеофайл, на котором зафиксирован полет военного самолета", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Отмечается, что указанный видеосюжет стал доступен для ознакомления неограниченному кругу лиц в интернете.Согласно белорусскому законодательству, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/sud-1787163072.html

https://ria.ru/20220408/minsk-1782554943.html

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брестская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, брестская область, в мире