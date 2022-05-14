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В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета - РИА Новости, 14.05.2022
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В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета
В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета - РИА Новости, 14.05.2022
В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета
В Белоруссии будут судить за содействие экстремизму мужчину, передавшего Telegram-каналу видео полета военного самолета, сообщила в субботу генпрокуратура... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:16
2022-05-14T15:16
белоруссия
брестская область
в мире
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. В Белоруссии будут судить за содействие экстремизму мужчину, передавшего Telegram-каналу видео полета военного самолета, сообщила в субботу генпрокуратура страны."Пинская межрайонная прокуратура (Брестская область Белоруссии) направила в суд уголовное дело по обвинению 23-летнего местного жителя в содействии экстремистской деятельности. Согласно материалам дела, обвиняемый 27 февраля 2022 года переслал неустановленным лицам в Telegram-боты деструктивных каналов, информационная продукция которых решением суда признана экстремистскими материалами, видеофайл, на котором зафиксирован полет военного самолета", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Отмечается, что указанный видеосюжет стал доступен для ознакомления неограниченному кругу лиц в интернете.Согласно белорусскому законодательству, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220506/sud-1787163072.html
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белоруссия, брестская область, в мире
15:16 14.05.2022
 
В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета

В Белоруссии будут судить за экстремизм отдавшего Telegram-каналам видео военного самолета

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. В Белоруссии будут судить за содействие экстремизму мужчину, передавшего Telegram-каналу видео полета военного самолета, сообщила в субботу генпрокуратура страны.
"Пинская межрайонная прокуратура (Брестская область Белоруссии) направила в суд уголовное дело по обвинению 23-летнего местного жителя в содействии экстремистской деятельности. Согласно материалам дела, обвиняемый 27 февраля 2022 года переслал неустановленным лицам в Telegram-боты деструктивных каналов, информационная продукция которых решением суда признана экстремистскими материалами, видеофайл, на котором зафиксирован полет военного самолета", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.
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Отмечается, что указанный видеосюжет стал доступен для ознакомления неограниченному кругу лиц в интернете.
"После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного… Избранную ранее меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу", - говорится в сообщении.
Согласно белорусскому законодательству, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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