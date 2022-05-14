В Белоруссии будут судить отдавшего для публикации видео военного самолета
В Белоруссии будут судить за экстремизм отдавшего Telegram-каналам видео военного самолета
© Sputnik / Виктор Толочко
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. В Белоруссии будут судить за содействие экстремизму мужчину, передавшего Telegram-каналу видео полета военного самолета, сообщила в субботу генпрокуратура страны.
"Пинская межрайонная прокуратура (Брестская область Белоруссии) направила в суд уголовное дело по обвинению 23-летнего местного жителя в содействии экстремистской деятельности. Согласно материалам дела, обвиняемый 27 февраля 2022 года переслал неустановленным лицам в Telegram-боты деструктивных каналов, информационная продукция которых решением суда признана экстремистскими материалами, видеофайл, на котором зафиксирован полет военного самолета", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.
Отмечается, что указанный видеосюжет стал доступен для ознакомления неограниченному кругу лиц в интернете.
"После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного… Избранную ранее меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу", - говорится в сообщении.
Согласно белорусскому законодательству, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.