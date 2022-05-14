https://ria.ru/20220514/azovstal-1788497117.html
Сотрудник "Азовстали" рассказал, как увидел парад в Ростове-на-Дону
Сотрудник "Азовстали" рассказал, как увидел парад в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.05.2022
Сотрудник "Азовстали" рассказал, как увидел парад в Ростове-на-Дону
Житель Мариуполя и сотрудник "Азовстали" Василий Кузьмин, эвакуированный с семьей в Ростов-на-Дону, рассказал РИА Новости, как впервые за долгое время увидел... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:10
2022-05-14T11:10
2022-05-14T11:10
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
ростовская область
ростов
день победы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Мариуполя и сотрудник "Азовстали" Василий Кузьмин, эвакуированный с семьей в Ростов-на-Дону, рассказал РИА Новости, как впервые за долгое время увидел настоящий парад на 9 мая.Работник комбината "Азовсталь" Кузьмин вместе с дочерью были эвакуированы из Мариуполя в Ростовскую область 5 мая. Здесь они поселились у родственников, и уже успели вживую увидеть военный парад в День Победы."В Мариуполе уже много лет парадов не было. Там все памятники ветеранам, звезды Советского Союза – все, что было связано с этим, все стерто… В этом году в Ростове увидели первый настоящий парад", - сказал Кузьмин.Он добавил, что в "Бессмертном полку" они также приняли участие и пронесли портреты родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220514/azovstal-1788495296.html
https://ria.ru/20220513/mariupol-1788281549.html
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РИА Новости
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общество, мариуполь, ростовская область, ростов, день победы
Сотрудник "Азовстали" рассказал, как увидел парад в Ростове-на-Дону
Работник "Азовстали" рассказал, как впервые за долгое время увидел парад в Ростове-на-Дону