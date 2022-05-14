https://ria.ru/20220514/azovstal-1788497117.html

Сотрудник "Азовстали" рассказал, как увидел парад в Ростове-на-Дону

Сотрудник "Азовстали" рассказал, как увидел парад в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.05.2022

Сотрудник "Азовстали" рассказал, как увидел парад в Ростове-на-Дону

Житель Мариуполя и сотрудник "Азовстали" Василий Кузьмин, эвакуированный с семьей в Ростов-на-Дону, рассказал РИА Новости, как впервые за долгое время увидел... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:10

2022-05-14T11:10

2022-05-14T11:10

специальная военная операция на украине

общество

мариуполь

ростовская область

ростов

день победы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Мариуполя и сотрудник "Азовстали" Василий Кузьмин, эвакуированный с семьей в Ростов-на-Дону, рассказал РИА Новости, как впервые за долгое время увидел настоящий парад на 9 мая.Работник комбината "Азовсталь" Кузьмин вместе с дочерью были эвакуированы из Мариуполя в Ростовскую область 5 мая. Здесь они поселились у родственников, и уже успели вживую увидеть военный парад в День Победы."В Мариуполе уже много лет парадов не было. Там все памятники ветеранам, звезды Советского Союза – все, что было связано с этим, все стерто… В этом году в Ростове увидели первый настоящий парад", - сказал Кузьмин.Он добавил, что в "Бессмертном полку" они также приняли участие и пронесли портреты родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220514/azovstal-1788495296.html

https://ria.ru/20220513/mariupol-1788281549.html

мариуполь

ростовская область

ростов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мариуполь, ростовская область, ростов, день победы