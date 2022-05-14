https://ria.ru/20220514/armeniya-1788512168.html

Пашинян и Кудрин обсудили перспективы двустороннего взаимодействия

Пашинян и Кудрин обсудили перспективы двустороннего взаимодействия - РИА Новости, 14.05.2022

Пашинян и Кудрин обсудили перспективы двустороннего взаимодействия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обсудили в Ереване перспективы расширения двустороннего взаимодействия, сообщили... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:18

2022-05-14T13:18

2022-05-14T13:18

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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обсудили в Ереване перспективы расширения двустороннего взаимодействия, сообщили в субботу в пресс-службе армянского кабмина.В ходе встречи Пашинян отметил, что в нынешнем году исполняется 30-летие армяно-российских дипломатических отношений, ознаменованное активными взаимными визитами на высоком уровне. По словам Пашиняна, визиты способствуют тесному сотрудничеству между правительствами и другими органами Армении и России, укреплению связей и обмену опытом."Премьер-министр заявил, что целью правительства Армении является повышение эффективности системы государственного управления, отметив в этом контексте важность опыта РФ, а также сотрудничества между Счетной палатой России и Аудиторской палатой Армении", - говорится на сайте кабмина.По данным пресс-службы, Кудрин заявил, что провел плодотворные обсуждения с армянскими коллегами, которые важны с точки зрения применения новых подходов в работе. Председатель Счетной палаты РФ отметил также важность расширения сотрудничества. Собеседники обменялись мнениями по другим вопросам повестки армяно-российских отношений, говорится в сообщении.Кудрина также принял вице-премьер Армении Мгер Григорян. В ходе беседы были продолжены обсуждения вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества, заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220420/armeiya-1784410353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мгер григорян, россия, армения, в мире