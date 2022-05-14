https://ria.ru/20220514/arktika-1788478421.html

Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко

Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко - РИА Новости, 14.05.2022

Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко

Россия не недооценивает угрозу милитаризации Арктики и превращения ее в арену военного соревнования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:48

2022-05-14T09:48

2022-05-14T11:04

россия

арктика

в мире

александр грушко

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Россия не недооценивает угрозу милитаризации Арктики и превращения ее в арену военного соревнования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Зная, насколько НАТО готова милитаризировать все, что находится в пределах досягаемости, то, конечно, мы не недооцениваем угрозу милитаризации Арктики, превращения ее в арену военного соревнования", - сказал он журналистам."Мы отвергаем все обвинения, искусственно выдвигаемые в наш адрес, что мы занимаемся милитаризацией Арктики. Ничего подобного", - сказал он.

https://ria.ru/20220513/rossiya-1788382427.html

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арктика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, арктика, в мире, александр грушко