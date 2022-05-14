https://ria.ru/20220514/arktika-1788478421.html
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко - РИА Новости, 14.05.2022
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко
Россия не недооценивает угрозу милитаризации Арктики и превращения ее в арену военного соревнования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:48
2022-05-14T09:48
2022-05-14T11:04
россия
арктика
в мире
александр грушко
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Россия не недооценивает угрозу милитаризации Арктики и превращения ее в арену военного соревнования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Зная, насколько НАТО готова милитаризировать все, что находится в пределах досягаемости, то, конечно, мы не недооцениваем угрозу милитаризации Арктики, превращения ее в арену военного соревнования", - сказал он журналистам."Мы отвергаем все обвинения, искусственно выдвигаемые в наш адрес, что мы занимаемся милитаризацией Арктики. Ничего подобного", - сказал он.
https://ria.ru/20220513/rossiya-1788382427.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, в мире, александр грушко
09:48 14.05.2022 (обновлено: 11:04 14.05.2022)
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко
Грушко: Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики