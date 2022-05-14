Рейтинг@Mail.ru
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/arktika-1788478421.html
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко - РИА Новости, 14.05.2022
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко
Россия не недооценивает угрозу милитаризации Арктики и превращения ее в арену военного соревнования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:48
2022-05-14T11:04
россия
арктика
в мире
александр грушко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Россия не недооценивает угрозу милитаризации Арктики и превращения ее в арену военного соревнования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Зная, насколько НАТО готова милитаризировать все, что находится в пределах досягаемости, то, конечно, мы не недооцениваем угрозу милитаризации Арктики, превращения ее в арену военного соревнования", - сказал он журналистам."Мы отвергаем все обвинения, искусственно выдвигаемые в наш адрес, что мы занимаемся милитаризацией Арктики. Ничего подобного", - сказал он.
https://ria.ru/20220513/rossiya-1788382427.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, в мире, александр грушко
09:48 14.05.2022 (обновлено: 11:04 14.05.2022)
 
Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики, заявил Грушко

Грушко: Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Россия не недооценивает угрозу милитаризации Арктики и превращения ее в арену военного соревнования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Зная, насколько НАТО готова милитаризировать все, что находится в пределах досягаемости, то, конечно, мы не недооцениваем угрозу милитаризации Арктики, превращения ее в арену военного соревнования", - сказал он журналистам.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 16:56
Россия никому не отдаст ни Балтику, ни Арктику, заявили в Совфеде
"Мы отвергаем все обвинения, искусственно выдвигаемые в наш адрес, что мы занимаемся милитаризацией Арктики. Ничего подобного", - сказал он.
 
РоссияАрктикаВ миреАлександр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала