https://ria.ru/20220514/aksenov-1788512976.html

Доход главы Крыма снизился до 3,2 миллиона рублей

Доход главы Крыма снизился до 3,2 миллиона рублей - РИА Новости, 14.05.2022

Доход главы Крыма снизился до 3,2 миллиона рублей

Доход главы Крыма Сергея Аксенова за прошлый год снизился и составил 3,2 миллиона рублей, а его супруги - возрос до 31,6 миллиона рублей, говорится в декларации РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:27

2022-05-14T13:27

2022-05-14T13:27

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Доход главы Крыма Сергея Аксенова за прошлый год снизился и составил 3,2 миллиона рублей, а его супруги - возрос до 31,6 миллиона рублей, говорится в декларации о доходах, опубликованной на портале правительства республики.В 2020 году Аксенов задекларировал 3,4 миллиона рублей, а его жена - 23,3 миллиона.Согласно декларации за 2021 год, годовой доход Аксенова составил 3,2 миллиона рублей. В его пользовании значится один земельный участок и один жилой дом. Транспортных средств и недвижимости в собственности нет.Доход супруги главы Крыма Елены Аксеновой за прошлый год составил 31,6 миллиона рублей. В собственности у нее числятся восемь нежилых помещений и одно здание, автомобиль, а в пользовании - три земельных участка и жилой дом.

https://ria.ru/20220512/sezon-1788141635.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, республика крым, сергей аксенов (политик)