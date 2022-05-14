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Доход главы Крыма снизился до 3,2 миллиона рублей - РИА Новости, 14.05.2022
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Доход главы Крыма снизился до 3,2 миллиона рублей
Доход главы Крыма снизился до 3,2 миллиона рублей - РИА Новости, 14.05.2022
Доход главы Крыма снизился до 3,2 миллиона рублей
Доход главы Крыма Сергея Аксенова за прошлый год снизился и составил 3,2 миллиона рублей, а его супруги - возрос до 31,6 миллиона рублей, говорится в декларации РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:27
2022-05-14T13:27
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Доход главы Крыма Сергея Аксенова за прошлый год снизился и составил 3,2 миллиона рублей, а его супруги - возрос до 31,6 миллиона рублей, говорится в декларации о доходах, опубликованной на портале правительства республики.В 2020 году Аксенов задекларировал 3,4 миллиона рублей, а его жена - 23,3 миллиона.Согласно декларации за 2021 год, годовой доход Аксенова составил 3,2 миллиона рублей. В его пользовании значится один земельный участок и один жилой дом. Транспортных средств и недвижимости в собственности нет.Доход супруги главы Крыма Елены Аксеновой за прошлый год составил 31,6 миллиона рублей. В собственности у нее числятся восемь нежилых помещений и одно здание, автомобиль, а в пользовании - три земельных участка и жилой дом.
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
13:27 14.05.2022
 
Доход главы Крыма снизился до 3,2 миллиона рублей

Годовой доход главы Крыма Сергея Аксенова снизился до 3,2 миллиона рублей в 2021 году

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Доход главы Крыма Сергея Аксенова за прошлый год снизился и составил 3,2 миллиона рублей, а его супруги - возрос до 31,6 миллиона рублей, говорится в декларации о доходах, опубликованной на портале правительства республики.
В 2020 году Аксенов задекларировал 3,4 миллиона рублей, а его жена - 23,3 миллиона.
Согласно декларации за 2021 год, годовой доход Аксенова составил 3,2 миллиона рублей. В его пользовании значится один земельный участок и один жилой дом. Транспортных средств и недвижимости в собственности нет.
Доход супруги главы Крыма Елены Аксеновой за прошлый год составил 31,6 миллиона рублей. В собственности у нее числятся восемь нежилых помещений и одно здание, автомобиль, а в пользовании - три земельных участка и жилой дом.
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