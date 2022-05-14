https://ria.ru/20220514/agressiya-1788497247.html

Недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны, заявили в МИД

Недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022

Недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны, заявили в МИД

Страны, недавно вступившие в НАТО, проводят наиболее агрессивную политику в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:10

2022-05-14T11:10

2022-05-14T11:10

нато

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Страны, недавно вступившие в НАТО, проводят наиболее агрессивную политику в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы видим, что так называемые прифронтовые государства, недавно вступившие в альянс, именно они проводят наиболее агрессивный политический курс против России. И именно они требуют, чтобы граница с РФ становилась границей военного противостояния путем накачки контингентами, вооружениями, складами и так далее", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788478157.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко