Рейтинг@Mail.ru
Недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/agressiya-1788497247.html
Недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны, заявили в МИД
Недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022
Недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны, заявили в МИД
Страны, недавно вступившие в НАТО, проводят наиболее агрессивную политику в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:10
2022-05-14T11:10
нато
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_340df72a874cb1ad3b8d14de86e5d7ad.jpg
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Страны, недавно вступившие в НАТО, проводят наиболее агрессивную политику в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы видим, что так называемые прифронтовые государства, недавно вступившие в альянс, именно они проводят наиболее агрессивный политический курс против России. И именно они требуют, чтобы граница с РФ становилась границей военного противостояния путем накачки контингентами, вооружениями, складами и так далее", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788478157.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9bbeef027f9465297a87c8a131e2e7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
11:10 14.05.2022
 
Недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны, заявили в МИД

Дипломат Грушко: недавно вступившие в НАТО страны проводят наиболее агрессивную политику

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Страны, недавно вступившие в НАТО, проводят наиболее агрессивную политику в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы видим, что так называемые прифронтовые государства, недавно вступившие в альянс, именно они проводят наиболее агрессивный политический курс против России. И именно они требуют, чтобы граница с РФ становилась границей военного противостояния путем накачки контингентами, вооружениями, складами и так далее", - сказал он журналистам.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
09:45
Россия не видит причин для вступления Финляндии в НАТО
 
НАТОБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала