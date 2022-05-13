https://ria.ru/20220513/zhurnaly-1788265037.html

В Independent Media объяснили новые названия популярных российских журналов

В Independent Media объяснили новые названия популярных российских журналов - РИА Новости, 13.05.2022

В Independent Media объяснили новые названия популярных российских журналов

Генеральный директор Independent Media Наталья Веснина в интервью РИА Новости объяснила смысл новых названий популярных журналов: Cosmopolitan, Men's Health,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:40

2022-05-13T10:40

2022-05-13T10:40

общество

россия

cosmopolitan

esquire

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генеральный директор Independent Media Наталья Веснина в интервью РИА Новости объяснила смысл новых названий популярных журналов: Cosmopolitan, Men's Health, Esquire, "Популярная механика" получили новые бренды, которые сочетают в себе традиции прежних изданий и расширяют тематику проектов.Ранее на текущей неделе Independent Media - российский издательский дом, который издавал версии популярных международных журналов - объявил о перезапуске брендов, холдинг продолжит работу на российском рынке в новом формате."В отношении Cosmopolitan мы исходили из его огромного социального влияния на женщин и девушек нашей страны в течение последних 28 лет. Он давно стал самым значимым женским голосом в России, который откровенно говорит на любую тему и делает это простым и понятным языком. Отсюда и родилось его новое название – VOICE ("голос" - англ.). Причем VOICE будет писаться капсом, подчеркивая, что этот голос не простой, а заметный, самый важный и касается именно тебя", - сказала Веснина.По ее словам, новое название Esquire напрямую ассоциируется с брендом и давно стало его визитной карточкой в виде рубрики - "Правила жизни".Также она добавила, что "Домашний очаг" трансформировался в "Новый очаг"."Совершенно очевидно, гораздо точнее описывает бренд ("Новый очаг" - ред.) в его последней, очень социально ориентированной, итерации. Бренд по-прежнему будет практичным, поддерживающим, теплым. И новым, конечно, потому что перед женщинами сегодня каждый день встают новые вызовы и новые задачи и каждый день они по-новому учатся их решать", - объяснила гендиректор издательского дома.Веснина отметила, что касается Men's Health, то дополнение Health загоняла бренд в определенные рамки, а редакция всегда хотела говорить о жизни мужчин в целом, поэтому журнал получил значительное расширение и теперь называется Men Today."Популярная механика" теперь будет называться TechInsider. По сути это расширенная вселенная бренда "Популярная механика" - проекта о том, как устроен мир", - рассказала собеседница агентства.Она также заверила, что TechInsider продолжит рассказывать сложные вещи, связанные с миром науки, технологий и инноваций, доступным языком."На смену Harper's Bazaar придет The Symbol, в фокусе которого будут предметы, люди и события, которые становились или становятся символами времени. Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате", - заключила Веснина.

https://ria.ru/20220415/elle-1783663384.html

https://ria.ru/20220310/zhurnal-1777543153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, cosmopolitan, esquire