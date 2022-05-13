https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788340378.html

Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным

Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным - РИА Новости, 13.05.2022

Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:01

2022-05-13T15:01

2022-05-13T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

шарль мишель

донбасс

украина

россия

евросовет

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным."Все эти восемь лет мы хотели говорить с РФ. Сейчас общество настроено не позитивно на этот счет. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматума", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.Ранее прессу-служба Кремля сообщала, что Путин, в ответ на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля провести прямой контакт с Зеленским, отметил, что такая возможность зависит, в частности, от результатов на переговорах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788338703.html

https://ria.ru/20220510/zelenskiy-1787754038.html

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, шарль мишель, донбасс, украина, россия, евросовет, владимир зеленский