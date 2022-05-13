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Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788340378.html
Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным
Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным - РИА Новости, 13.05.2022
Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:01
2022-05-13T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
шарль мишель
донбасс
украина
россия
евросовет
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным."Все эти восемь лет мы хотели говорить с РФ. Сейчас общество настроено не позитивно на этот счет. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматума", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.Ранее прессу-служба Кремля сообщала, что Путин, в ответ на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля провести прямой контакт с Зеленским, отметил, что такая возможность зависит, в частности, от результатов на переговорах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788338703.html
https://ria.ru/20220510/zelenskiy-1787754038.html
донбасс
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в мире, владимир путин, шарль мишель, донбасс, украина, россия, евросовет, владимир зеленский
15:01 13.05.2022
 
Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с Путиным

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
"Все эти восемь лет мы хотели говорить с РФ. Сейчас общество настроено не позитивно на этот счет. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматума", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 14:52Специальная военная операция на Украине
Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией
Ранее прессу-служба Кремля сообщала, что Путин, в ответ на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля провести прямой контакт с Зеленским, отметил, что такая возможность зависит, в частности, от результатов на переговорах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 14:35
СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинШарль МишельДонбассУкраинаРоссияЕвросоветВладимир Зеленский
 
 
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