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Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788331011.html
Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 13.05.2022
Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным при... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:25
2022-05-13T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
турция
киев
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА,13 мая – РИА Новости. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве турецкого лидера Тайипа Эрдогана."В ходе нашего визита в Киев у меня также была встреча с господином Зеленским. Господин Зеленский поблагодарил Турцию за конструктивное и взвешенное отношение и за поддержку, которую Турция оказывает Украине, и подчеркнул, что они полностью доверяют Турции. Кроме того, господин Зеленский подтвердил, что готов встретиться с господином Путиным при посредничестве нашего президента", - сказал Калын в интервью TurkiyeGazetesi.
https://ria.ru/20220513/vstrecha-1788294839.html
турция
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в мире, турция, киев, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
14:25 13.05.2022
 
Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Представитель Эрдогана Калын заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА,13 мая – РИА Новости. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
"В ходе нашего визита в Киев у меня также была встреча с господином Зеленским. Господин Зеленский поблагодарил Турцию за конструктивное и взвешенное отношение и за поддержку, которую Турция оказывает Украине, и подчеркнул, что они полностью доверяют Турции. Кроме того, господин Зеленский подтвердил, что готов встретиться с господином Путиным при посредничестве нашего президента", - сказал Калын в интервью TurkiyeGazetesi.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:28Специальная военная операция на Украине
Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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