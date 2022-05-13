https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788331011.html
Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 13.05.2022
Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным при... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:25
2022-05-13T14:25
2022-05-13T14:25
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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АНКАРА,13 мая – РИА Новости. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве турецкого лидера Тайипа Эрдогана."В ходе нашего визита в Киев у меня также была встреча с господином Зеленским. Господин Зеленский поблагодарил Турцию за конструктивное и взвешенное отношение и за поддержку, которую Турция оказывает Украине, и подчеркнул, что они полностью доверяют Турции. Кроме того, господин Зеленский подтвердил, что готов встретиться с господином Путиным при посредничестве нашего президента", - сказал Калын в интервью TurkiyeGazetesi.
https://ria.ru/20220513/vstrecha-1788294839.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Представитель Эрдогана Калын заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным