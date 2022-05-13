https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788331011.html

Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 13.05.2022

Представитель Эрдогана заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным при... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:25

2022-05-13T14:25

2022-05-13T14:25

специальная военная операция на украине

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владимир путин

владимир зеленский

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АНКАРА,13 мая – РИА Новости. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве турецкого лидера Тайипа Эрдогана."В ходе нашего визита в Киев у меня также была встреча с господином Зеленским. Господин Зеленский поблагодарил Турцию за конструктивное и взвешенное отношение и за поддержку, которую Турция оказывает Украине, и подчеркнул, что они полностью доверяют Турции. Кроме того, господин Зеленский подтвердил, что готов встретиться с господином Путиным при посредничестве нашего президента", - сказал Калын в интервью TurkiyeGazetesi.

https://ria.ru/20220513/vstrecha-1788294839.html

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киев

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, турция, киев, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган