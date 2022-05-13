https://ria.ru/20220513/zapret-1788401530.html

В Минтруде предложили ограничить найм коррупционеров на госслужбу

В Минтруде предложили ограничить найм коррупционеров на госслужбу - РИА Новости, 13.05.2022

В Минтруде предложили ограничить найм коррупционеров на госслужбу

Минтруд предлагает установить пятилетний запрет на найм коррупционеров на госслужбу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:51

2022-05-13T17:51

2022-05-13T17:53

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минтруд предлагает установить пятилетний запрет на найм коррупционеров на госслужбу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Предлагается установить пятилетний запрет на найм на государственную и муниципальную службу, а также на отдельные должности в организациях публичного сектора для граждан, которые были уволены в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.Соответствующие законопроекты представлены на общественное обсуждение Минтрудом России, отметили в пресс-службе. Документы подготовлены в рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденного указом президента.Как уточнили в министерстве, сейчас за несоблюдение антикоррупционных стандартов предусмотрено досрочное прекращение полномочий или увольнение, в том числе в связи с утратой доверия. Сведения по таким правонарушениям вносятся в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия."Но нахождение в реестре не является основанием для запрета в дальнейшем замещать должности на государственной службе и в отдельных публичных организациях. Такой запрет определяется решением суда", - добавили в Минтруде.

https://ria.ru/20220511/prigovor-1787949059.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, экономика