https://ria.ru/20220513/zapret-1788401530.html
В Минтруде предложили ограничить найм коррупционеров на госслужбу
В Минтруде предложили ограничить найм коррупционеров на госслужбу - РИА Новости, 13.05.2022
В Минтруде предложили ограничить найм коррупционеров на госслужбу
Минтруд предлагает установить пятилетний запрет на найм коррупционеров на госслужбу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:51
2022-05-13T17:51
2022-05-13T17:53
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минтруд предлагает установить пятилетний запрет на найм коррупционеров на госслужбу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Предлагается установить пятилетний запрет на найм на государственную и муниципальную службу, а также на отдельные должности в организациях публичного сектора для граждан, которые были уволены в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.Соответствующие законопроекты представлены на общественное обсуждение Минтрудом России, отметили в пресс-службе. Документы подготовлены в рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденного указом президента.Как уточнили в министерстве, сейчас за несоблюдение антикоррупционных стандартов предусмотрено досрочное прекращение полномочий или увольнение, в том числе в связи с утратой доверия. Сведения по таким правонарушениям вносятся в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия."Но нахождение в реестре не является основанием для запрета в дальнейшем замещать должности на государственной службе и в отдельных публичных организациях. Такой запрет определяется решением суда", - добавили в Минтруде.
https://ria.ru/20220511/prigovor-1787949059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, экономика
17:51 13.05.2022 (обновлено: 17:53 13.05.2022)
В Минтруде предложили ограничить найм коррупционеров на госслужбу
В Минтруде предложили установить пятилетний запрет на найм коррупционеров на госслужбу
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минтруд предлагает установить пятилетний запрет на найм коррупционеров на госслужбу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Предлагается установить пятилетний запрет на найм на государственную и муниципальную службу, а также на отдельные должности в организациях публичного сектора для граждан, которые были уволены в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.
Соответствующие законопроекты представлены на общественное обсуждение Минтрудом России
, отметили в пресс-службе. Документы подготовлены в рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденного указом президента.
Как уточнили в министерстве, сейчас за несоблюдение антикоррупционных стандартов предусмотрено досрочное прекращение полномочий или увольнение, в том числе в связи с утратой доверия. Сведения по таким правонарушениям вносятся в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
"Но нахождение в реестре не является основанием для запрета в дальнейшем замещать должности на государственной службе и в отдельных публичных организациях. Такой запрет определяется решением суда", - добавили в Минтруде.