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Юношу на катере вылавливали из Москва-реки
Юношу на катере вылавливали из Москва-реки - РИА Новости, 20.05.2022
Юношу на катере вылавливали из Москва-реки
Семнадцатилетний юноша получил травму, упав в Москва-реку в центре столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-13T17:41
2022-05-13T17:41
2022-05-20T12:44
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша получил травму, упав в Москва-реку в центре столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Поступил сигнал о падении человека в воду по адресу: Крымский вал, дом 10", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей станции "Крымский мост" обнаружила в Москва-реке возле "Музеона" подростка 2005 года рождения."Спасатели подняли его на борт катера и доставили на спасательную станцию", - добавил собеседник агентства.Подростку оказали первую медицинскую помощь, обработав рану, полученную при падении с набережной."Госпитализация не потребовалась, и вскоре парень покинул станцию в сопровождении друга", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220414/polovode-1783401979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, музеон, москва, гочсипб, риа новости
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша получил травму, упав в Москва-реку в центре столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Поступил сигнал о падении человека в воду по адресу: Крымский вал, дом 10", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей станции "Крымский мост" обнаружила в Москва-реке возле "Музеона
" подростка 2005 года рождения.
"Спасатели подняли его на борт катера и доставили на спасательную станцию", - добавил собеседник агентства.
Подростку оказали первую медицинскую помощь, обработав рану, полученную при падении с набережной.
"Госпитализация не потребовалась, и вскоре парень покинул станцию в сопровождении друга", - резюмировал представитель ведомства.