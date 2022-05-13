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Юношу на катере вылавливали из Москва-реки

Юношу на катере вылавливали из Москва-реки - РИА Новости, 20.05.2022

Юношу на катере вылавливали из Москва-реки

Семнадцатилетний юноша получил травму, упав в Москва-реку в центре столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-13T17:41

2022-05-13T17:41

2022-05-20T12:44

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша получил травму, упав в Москва-реку в центре столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Поступил сигнал о падении человека в воду по адресу: Крымский вал, дом 10", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей станции "Крымский мост" обнаружила в Москва-реке возле "Музеона" подростка 2005 года рождения."Спасатели подняли его на борт катера и доставили на спасательную станцию", - добавил собеседник агентства.Подростку оказали первую медицинскую помощь, обработав рану, полученную при падении с набережной."Госпитализация не потребовалась, и вскоре парень покинул станцию в сопровождении друга", - резюмировал представитель ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, музеон, москва, гочсипб, риа новости