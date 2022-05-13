Рейтинг@Mail.ru
Юношу на катере вылавливали из Москва-реки - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220513/yunosha-1789691527.html
Юношу на катере вылавливали из Москва-реки
Юношу на катере вылавливали из Москва-реки - РИА Новости, 20.05.2022
Юношу на катере вылавливали из Москва-реки
Семнадцатилетний юноша получил травму, упав в Москва-реку в центре столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-13T17:41
2022-05-20T12:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
музеон
москва
гочсипб
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_c4fa06383479bfc12710671be9c8c5f0.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша получил травму, упав в Москва-реку в центре столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Поступил сигнал о падении человека в воду по адресу: Крымский вал, дом 10", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей станции "Крымский мост" обнаружила в Москва-реке возле "Музеона" подростка 2005 года рождения."Спасатели подняли его на борт катера и доставили на спасательную станцию", - добавил собеседник агентства.Подростку оказали первую медицинскую помощь, обработав рану, полученную при падении с набережной."Госпитализация не потребовалась, и вскоре парень покинул станцию в сопровождении друга", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220414/polovode-1783401979.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_80e581722dbd55d8be0a52972d46338e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, музеон, москва, гочсипб, риа новости
17:41 13.05.2022 (обновлено: 12:44 20.05.2022)
 

Юношу на катере вылавливали из Москва-реки

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша получил травму, упав в Москва-реку в центре столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Поступил сигнал о падении человека в воду по адресу: Крымский вал, дом 10", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей станции "Крымский мост" обнаружила в Москва-реке возле "Музеона" подростка 2005 года рождения.
"Спасатели подняли его на борт катера и доставили на спасательную станцию", - добавил собеседник агентства.
Подростку оказали первую медицинскую помощь, обработав рану, полученную при падении с набережной.
"Госпитализация не потребовалась, и вскоре парень покинул станцию в сопровождении друга", - резюмировал представитель ведомства.
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияМузеонМоскваГОЧСиПБРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала